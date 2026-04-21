Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»

«Интер» отыгрался с 0:2 и выбил «Комо» из Кубка Италии-2025/26.

Миланцы к 48-й минуте уступали в два мяча, но сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу на 89-й минуте.

Хакан Чалханоглу оформил дубль и ассист, в активе Петара Сучича забитый гол и два результативных паса.

«Интер» стал первым финалистом Кубка Италии. Его соперником будет «Лацио» или «Аталанта».