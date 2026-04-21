  Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»

Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»

21 апреля, 23:58
2

«Интер» отыгрался с 0:2 и выбил «Комо» из Кубка Италии-2025/26.

Миланцы к 48-й минуте уступали в два мяча, но сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу на 89-й минуте.

Хакан Чалханоглу оформил дубль и ассист, в активе Петара Сучича забитый гол и два результативных паса.

«Интер» стал первым финалистом Кубка Италии. Его соперником будет «Лацио» или «Аталанта».

Италия. Кубок. 1/2 финала
Интер - Комо - 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Батурина, 32; 0:2 - Л. Да Кунья, 48; 1:2 - Х. Чалханоглу, 69; 2:2 - Х. Чалханоглу, 86; 3:2 - П. Сучич, 89.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок
Комментарии (2)
Fеnix
1776811357
Хороший был матч.
Ответить
Hector вернулся
1776877572
Форца Интер!!! Очередная красивая победа над Комо.
Ответить
