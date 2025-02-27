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  • Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии

Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии

Сегодня, 12:12

Владислав Радимов высказался о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии на стадии 1/4 финала.

  • Туринцы не смогли пройти «Эмполи», который идет в зоне вылета Серии А.
  • «Ювентус» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

«Абсолютно заслуженная победа «Эмполи». Они владели преимуществом, особенно в первом тайме. «Ювентус» не прессинговал, плохо выходил из обороны и должен был проиграть еще в основное время, пропустив в первом тайме больше одного гола.

Не понимаю, почему «Ювентус» решил сыграть в два нападающих, ведь ранее они так практически не играли, а прежние схемы нормально работали.

Теперь очевидно, что «Ювентус» останется без трофеев в этом сезоне. Конечно, у них новая команда в стадии перестройки, но проигрывать «Эмполи» в четвертьфинале Кубка – это за гранью», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Кубок Эмполи Ювентус Радимов Владислав
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