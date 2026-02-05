Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала

В среду прошли еще два четвертьфинала Кубка Испании-2025/26.
Вслед за «Барселоной» в следующий раунд турнира отправились «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Российский полузащитник Арсен Захарян не играл из-за травмы.
Испания. Кубок. 1/4 финала
Алавес - Реал Сосьедад - 2:3 (2:2)Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Реббах, 8; 1:1 - М. Оярсабаль, 15; 1:2 - М. Оярсабаль, 15; 2:2 - Т. Мартинес, 29 (с пенальти); 2:3 - Г. Гедеш, 76; 2:4 - О. Стейнн Оскарссон, 80.
Незабитые пенальти: Т. Мартинес, 67 - нет.
Валенсия - Атлетик - 1:2 (1:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - У. Садик, 26 (в свои ворота); 1:1 - У. Садик, 35; 1:2 - И. Уильямс, 90+6.
Незабитые пенальти: нет - М. Хаурегисар, 75.
Источник: «Бомбардир»