Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала

Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала

Сегодня, 01:03

В среду прошли еще два четвертьфинала Кубка Испании-2025/26.

Вслед за «Барселоной» в следующий раунд турнира отправились «Реал Сосьедад» и «Атлетик».

Российский полузащитник Арсен Захарян не играл из-за травмы.

Испания. Кубок. 1/4 финала
Алавес - Реал Сосьедад - 2:3 (2:2)
Голы: 1:0 - А. Реббах, 8; 1:1 - М. Оярсабаль, 15; 1:2 - М. Оярсабаль, 15; 2:2 - Т. Мартинес, 29 (с пенальти); 2:3 - Г. Гедеш, 76; 2:4 - О. Стейнн Оскарссон, 80.
Незабитые пенальти: Т. Мартинес, 67 - нет.
Календарь турнира
Валенсия - Атлетик - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 - У. Садик, 26 (в свои ворота); 1:1 - У. Садик, 35; 1:2 - И. Уильямс, 90+6.
Незабитые пенальти: нет - М. Хаурегисар, 75.
Календарь турнира

Еще по теме:
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте 1
Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Реал Сосьедад Атлетик Валенсия Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»
11:47
3
Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили»
11:40
2
Аршавин назвал игрока, которого хотел бы увидеть в РПЛ
11:37
1
Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара»
11:09
11
Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
10:50
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
10:35
1
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
10:18
Погребняк: «Непонятно, как Саусь усилит «Спартак»
09:44
6
В «Аль-Хиляле» оценили вариант с подписанием Винисиуса
09:34
Бубнов: «Какой псих Карпин – это надо еще поискать»
09:15
8
Все новости
Все новости
Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала
01:03
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
00:58
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
28 января
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
14 января
1
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
2025.12.05 01:06
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
2025.09.23 23:59
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
2025.05.15 00:02
2
Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала
2025.05.03 12:06
Кубок Италии. «Милан» стал первым финалистом, разгромив в дерби «Интер» (3:0)
2025.04.24 00:00
3
Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2025
2025.04.22 11:29
Кубок Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале
2025.04.02 23:55
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
2025.02.26 00:56
Кубок Италии. «Милан» победил «Рому» (3:1) и вышел в полуфинал, Феликс забил в дебютном матче
2025.02.06 00:59
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
2025.02.05 00:53
Кубок Италии. «Ювентус» прошел «Кальяри» (4:0)
2024.12.18 00:52
Кубок Италии. Ассист Жиго и хет-трик Нослина принесли «Лацио» победу над «Наполи» (3:1)
2024.12.06 00:51
Кубок Италии. «Милан» уничтожил «Сассуоло» – 6:1
2024.12.04 01:00
1
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
Аллегри угрожал оторвать журналисту уши
2024.05.16 13:18
Кубок Италии. «Ювентус» победил «Аталанту» (1:0) в Риме и в 15-й раз взял трофей
2024.05.16 00:03
1
«Аталанта» – «Ювентус» прогноз на финал Кубка Италии, 15 мая
2024.05.15 09:58
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
2024.04.25 00:10
1
Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
2024.04.24 11:01
Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
2024.04.23 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 