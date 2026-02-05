Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала

Голы: 1:0 - А. Реббах, 8; 1:1 - М. Оярсабаль, 15; 1:2 - М. Оярсабаль, 15; 2:2 - Т. Мартинес, 29 (с пенальти); 2:3 - Г. Гедеш, 76; 2:4 - О. Стейнн Оскарссон, 80.

Незабитые пенальти: Т. Мартинес, 67 - нет.