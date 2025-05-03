Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала

Защитник «Болоньи» Давиде Калабрия досрочно стал победителем Кубка Италии.

В финале «Болонья» сыграет с «Миланом» 14 мая. Калабрия в первой части сезона выступал за миланцев и сыграл один кубковый матч.

За «Болонью» у Калабрии тоже уже есть один кубковый матч. Соответственно, Давиде в любом случае получит медаль победителя турнира.

Таким образом, о своей победе в Кубке Италии Калабрия узнал 24 апреля – за три недели до финала, когда «Болонья» оформила выход в главный матч.