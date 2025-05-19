«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб получит деньги за победу «Болоньи» в Кубке Италии.

– Летом 23-го года «Динамо» продало в «Болонью» Никола Моро, и на днях эта команда выиграла Кубок Италии. По моей информации, «Динамо» за это получит бонус в 500 тысяч евро.

– Сумму называть не буду. Но бонус за такое достижение в трансферном контракте действительно был.