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    Аллегри угрожал оторвать журналисту уши

    Главный редактор Tuttosport Гвидо Вакиаго рассказал об инциденте после финала Кубка Италии «Аталанта»«Ювентус» (0:1) с главным тренером гостей Массимилиано Аллегри. Он произошел в коридоре, ведущим в зал для пресс-конференций.

    «Аллегри, явно недовольный, должен был выполнить последнее обязательство в свой триумфальный (но, очевидно, не слишком безмятежный) вечер – выступить на пресс-конференции, но он нашел несколько минут для меня. «Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами».

    На первое предложение успокоиться и объяснить мне, в чем заключается правда, которую я скрываю, Аллегри ответил тем, что потянул меня, толкнул и, сунув палец мне под нос, крикнул: «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду» и другие забавные слова в духе потасовок в баре.

    В этот момент Габриэлла Равиццотти из пресс-службы «Ювентуса» и сотрудник Серии А оттащили его, а затем сумели отвести в пресс-центр. Вот и все: сочувствую тем, кто ожидал чего-то более кровавого, и сожалею о грубости тех, кто, особенно на публике, должен вести себя по-другому», – написал Вакиаго.

    • Матч проходил на «Стадио Олимпико» в Риме.
    • Ранее сообщалось о вероятном уходе Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона.

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    Источник: tuttosport.com

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