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    Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год

    «Сампдория» объявила о назначении на пост главного тренера команды Клаудио Раньери. Предыдущим менеджером генуэзцев был Эусебио Ди Франческо, которого уволили.

    В первой половине 2019 года Раньери уже менял Ди Франческо на посту главного тренера. Было это в «Роме». По окончании сезона-2018/19 римлян возглавил португалец Паулу Фонсека.

    • «Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А.
    • Контракт Раньери рассчитан до 2021 года.
    • Последний титул итальянского тренера – победа с «Лестером» в АПЛ в сезоне-2015/16.

    Источник: Бомбардир.ру

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