Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год

«Сампдория» объявила о назначении на пост главного тренера команды Клаудио Раньери. Предыдущим менеджером генуэзцев был Эусебио Ди Франческо, которого уволили.

В первой половине 2019 года Раньери уже менял Ди Франческо на посту главного тренера. Было это в «Роме». По окончании сезона-2018/19 римлян возглавил португалец Паулу Фонсека.