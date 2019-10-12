Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год

«Сампдория» объявила о назначении на пост главного тренера команды Клаудио Раньери. Предыдущим менеджером генуэзцев был Эусебио Ди Франческо, которого уволили.
В первой половине 2019 года Раньери уже менял Ди Франческо на посту главного тренера. Было это в «Роме». По окончании сезона-2018/19 римлян возглавил португалец Паулу Фонсека.
- «Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А.
- Контракт Раньери рассчитан до 2021 года.
- Последний титул итальянского тренера – победа с «Лестером» в АПЛ в сезоне-2015/16.
Источник: Бомбардир.ру