«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо близок к увольнению со своего поста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клуб примет решение о будущем 49-летнего специалиста сегодня, 7 марта.

Если Ди Франческо всe-таки отправят в отставку, то «Рома» будет выбирать между четырьмя тренерами. В шорт-лист римлян входят Клаудио Раньери, Кристиан Пануччи, Роберто Донадони и Паулу Соуза.