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    «Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо близок к увольнению со своего поста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, клуб примет решение о будущем 49-летнего специалиста сегодня, 7 марта.

    Если Ди Франческо всe-таки отправят в отставку, то «Рома» будет выбирать между четырьмя тренерами. В шорт-лист римлян входят Клаудио Раньери, Кристиан Пануччи, Роберто Донадони и Паулу Соуза.

    • Ди Франческо возглавил «Рому» в июне 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан ещe на полтора сезона.
    • В среду «Рома» вылетела из Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту».

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    07.03.2019 11:37
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