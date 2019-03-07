«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо близок к увольнению со своего поста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, клуб примет решение о будущем 49-летнего специалиста сегодня, 7 марта.
Если Ди Франческо всe-таки отправят в отставку, то «Рома» будет выбирать между четырьмя тренерами. В шорт-лист римлян входят Клаудио Раньери, Кристиан Пануччи, Роберто Донадони и Паулу Соуза.
- Ди Франческо возглавил «Рому» в июне 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан ещe на полтора сезона.
- В среду «Рома» вылетела из Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Порту».