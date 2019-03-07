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Роберто Донадони
Роберто Донадони
Италия
9 сентября 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру
2019.03.07 11:37
Донадони назвал условия, при которых сезон для «Болоньи» может получиться успешным
2017.09.25 07:07
«Болонья» намерена сыграть в атакующий футбол в матче с «Ювентусом»
2017.01.08 07:34
1
Донадони сломал руку о стену после поражения «Болоньи» в матче с «Торино»
2016.09.04 20:23
2
Капелло может сменить Конте у руля сборной Италии
2016.03.16 13:33
1
Донадони - главный кандидат на должность наставника сборной Италии
2016.03.15 15:36
Раньери, Вентура или Донадони могут возглавить сборную Италии
2016.03.08 14:14
Липпи, Ди Франческо, Донадони или Эмери могут сменить Михайловича в «Милане»
2016.03.07 16:33
Донадони: «Могли добиться большего и обыграть «Ювентус»
2016.02.20 07:47
Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»
2016.01.30 15:58
2
«Болонья» назначила Донадони главным тренером
2015.10.28 23:58
Донадони является кандидатом на пост наставника «Вероны»
2015.10.27 14:08
Донадони или Спаллетти могут сменить Михайловича в «Милане»
2015.10.05 12:18
Монтелла может стать главным тренером «Лацио»
2015.09.22 13:40
1
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