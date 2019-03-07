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    Роберто Донадони

    Тренер
    Имя Роберто
    Фамилия Донадони
    Гражданство Италия
    Дата рождения 9 сентября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болонья 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2017 Болонья 1 : 1 Торино
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