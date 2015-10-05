Донадони или Спаллетти могут сменить Михайловича в «Милане»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рискует потерять свою должность в ближайшее время. Сообщается, что после крупного поражения от «Наполи» на своем поле в минувшем туре чемпионата Италии (0:4) ситуация в коллективе команды стала катастрофической. Растущее недовольство и протесты болельщиков заставили усомниться в правильности назначения Михайловича и руководство клуба.

Как сообщает источник, после поражения от «Наполи» сербский специалист был вызван на длительную беседу с генеральным директором команды Адриано Галлиани, который затем, в свою очередь, обсудил итоги встречи с президентом «Милана» Сильвио Берлускони. Наиболее вероятными кандидатами на замену Михайловича сейчас называются бывший тренер сборной Италии Роберто Донадони, а также бывший наставник «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти.