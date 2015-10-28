«Болонья» назначила Донадони главным тренером

Итальянский специалист Роберто Донадони назначен главным тренером «Болоньи». Сегодня клуб уволил Делио Росси из-за неудовлетворительных результатов – команда в десяти матчах Серии А набрала шесть очков.

Контракт с новым тренером рассчитан до 30 июня 2017 года. Завтра Донадони проведет первую тренировку с «Болоньей».

Напомним, Донадони ранее работал главным тренером сборной Италии и вывел команду в четвертьфинал Евро-2008. После этого работал с «Наполи», «Кальяри» и «Пармой», из которой ушел в результате банкротства клуба.