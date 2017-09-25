Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Донадони назвал условия, при которых сезон для «Болоньи» может получиться успешным

    Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони признался, что он никогда не сердился до того, как стал тренером. Именно злость помогла его команде выйти во втором тайме выездного матча с «Сассуоло» с новыми эмоциями, взяв в итоге три очка.

    «Можно сказать, что я доволен результатом и второй половиной встречи. А вот в первой половине мы действовали слишком пассивно. Это даже заставило меня рассердиться перед перерывом. Во втором тайме я увидел улучшения в нашей игре. Да, игроки всегда должны быть мотивированными.

    Честно говоря, я никогда до этого не злился, пока не стал тренером. Если не почивать на лаврах, а продолжать усердно работать над своей игрой, улучшать ее, тогда сезон может получиться успешным», – заявил после финального свистка тренер в интервью SkySports Italia.

    Матч шестого тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Болонья» закончился со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11