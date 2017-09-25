Донадони назвал условия, при которых сезон для «Болоньи» может получиться успешным

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони признался, что он никогда не сердился до того, как стал тренером. Именно злость помогла его команде выйти во втором тайме выездного матча с «Сассуоло» с новыми эмоциями, взяв в итоге три очка.

«Можно сказать, что я доволен результатом и второй половиной встречи. А вот в первой половине мы действовали слишком пассивно. Это даже заставило меня рассердиться перед перерывом. Во втором тайме я увидел улучшения в нашей игре. Да, игроки всегда должны быть мотивированными.

Честно говоря, я никогда до этого не злился, пока не стал тренером. Если не почивать на лаврах, а продолжать усердно работать над своей игрой, улучшать ее, тогда сезон может получиться успешным», – заявил после финального свистка тренер в интервью SkySports Italia.

Матч шестого тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Болонья» закончился со счетом 0:1.