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    • Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»

    Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»

    Наставник «Болоньи» Роберто Донадони признался, что не откажется от возможности потренировать «Милан», которому он отдал в общей сложности 12 лет своей игровой карьеры. Напомним, по слухам специалист может сменить на своем посту главного тренера «россонери» Синишу Михайловича.

    «Хотел бы тренировать «Милан»? Как я могу ответить отказом? Я выбрал «Милан» в бытность игроком, чувства мои не изменились.

    «Ювентус» проявлял ко мне интерес, в ту пору у них с «Аталантой» были особенные отношения, но я поступил так, как подсказывало сердце, потому что с малого возраста болею за «Милан».

    В то время «Юве» одерживал победы из года в год, а «Милан» не мог пробиться даже в Кубок УЕФА. После дебютного сезона я задавал себе вопрос, не ошибся ли я с выбором.

    До сегодняшнего дня я на связи с многими своими партнерами по клубу, в том числе с Мауро Тассотти, а в отпуск я езжу вместе с Марко ван Бастеном«, – сказал Донадони.

    Источник: Football Italia

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    30.01.2016 15:58
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    Комментарии (3)
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    TS74
    1454187878
    красава
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    TS74
    1454187973
    но думаю Михайловичу не стоет уходить пусть тренируетза пять шестьмесяцев собрать клуб который просто почти уничтожели очень трудно
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    ologreds
    1694996318
    numo456349
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