Донадони: «После первого сезона в «Милане» думал, не ошибся ли я с выбором»

Наставник «Болоньи» Роберто Донадони признался, что не откажется от возможности потренировать «Милан», которому он отдал в общей сложности 12 лет своей игровой карьеры. Напомним, по слухам специалист может сменить на своем посту главного тренера «россонери» Синишу Михайловича.

«Хотел бы тренировать «Милан»? Как я могу ответить отказом? Я выбрал «Милан» в бытность игроком, чувства мои не изменились.

«Ювентус» проявлял ко мне интерес, в ту пору у них с «Аталантой» были особенные отношения, но я поступил так, как подсказывало сердце, потому что с малого возраста болею за «Милан».

В то время «Юве» одерживал победы из года в год, а «Милан» не мог пробиться даже в Кубок УЕФА. После дебютного сезона я задавал себе вопрос, не ошибся ли я с выбором.

До сегодняшнего дня я на связи с многими своими партнерами по клубу, в том числе с Мауро Тассотти, а в отпуск я езжу вместе с Марко ван Бастеном«, – сказал Донадони.