Раньери, Вентура или Донадони могут возглавить сборную Италии

Руководство итальянской федерации футбола приступило к поискам нового главного тренера национальной команды.

В число претендентов на этот пост рассматриваются кандидаты Клаудио Раньери («Лестер»), Роберто Донадони («Болонья») и Джампьеро Вентуры («Торино»).

Напомним, что нынешний наставник сборной Италии Антонио Конте летом, скорее всего, возглавит «Челси».

Стоит отметить, что 52-летний Донадони ранее уже тренировал сборную Италии и дошел с ней до четвертьфинала Евро-2008.