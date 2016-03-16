Капелло может сменить Конте у руля сборной Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и наставник «Болоньи» Роберто Донадони являются главными претендентами на то, чтобы возглавить сборную Италии по окончании Евро-2016. Также встать у руля итальянской команды после турнира во Франции могут встать Клаудио Раньери («Лестер»), Джампьеро Вентура («Торино») или экс-защитник «Интера» Марко Матерацци, сообщает источник.

Напомним, что действующий наставник сборной Италии Антонио Конте заявил, что намерен покинуть свой пост после чемпионата Европы 2016 года во Франции. Вероятнее всего, 46-летний специалист продолжит свою тренерскую карьеру в лондонском «Челси».