Донадони: «Могли добиться большего и обыграть «Ювентус»

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони остался неудовлетворен после матча с "Ювентусом" (0:0).

"Мои парни сыграли сегодня очень хорошо, несмотря на то что иногда нам не хватало уверенности и характера, чтобы победить.

Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее.

Мы играли очень организованно, и я хотел, чтобы мои игроки почувствовали, что соперник не давит на нас. Я думаю, что мы могли добиться большего и обыграть их, если у нас не было так много проблем в решающей стадии атак", — заключил Донадони.