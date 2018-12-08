Впервые за 11 лет все тренеры Серии А – итальянцы

Италия всегда славилась своими тренерскими кадрами.но при этом национальную сборную возглавляет,максимально неприемлемый для этой должности,вариант.
Вчера «Бомбардир» писал о назначении экс-главного тренера сборной Италии Чезаре Пранделли на аналогичную должность в «Дженоа».
Пранделли сменил на посту хорвата Ивана Юрича, который до увольнения был единственным тренером чемпионата без итальянского гражданства. Примечательно, что генуэзский клуб сменил тренера третий раз по ходу сезона.
Тренеры-итальянцы в каждой из команд Серии А – первый случай в итальянском футболе, начиная с сезона-2006/07.
В ноябре испанца Хулио Веласкеса в роли главного тренера «Удинезе» сменил итальянец Давиде Никола.