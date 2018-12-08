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    Впервые за 11 лет все тренеры Серии А – итальянцы

    Вчера «Бомбардир» писал о назначении экс-главного тренера сборной Италии Чезаре Пранделли на аналогичную должность в «Дженоа».

    Пранделли сменил на посту хорвата Ивана Юрича, который до увольнения был единственным тренером чемпионата без итальянского гражданства. Примечательно, что генуэзский клуб сменил тренера третий раз по ходу сезона.

    Тренеры-итальянцы в каждой из команд Серии А – первый случай в итальянском футболе, начиная с сезона-2006/07.

    В ноябре испанца Хулио Веласкеса в роли главного тренера «Удинезе» сменил итальянец Давиде Никола.

    Источник: Football Italia

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    08.12.2018 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 8 декабря 2018, 17:42

      Италия всегда славилась своими тренерскими кадрами.но при этом национальную сборную возглавляет,максимально неприемлемый для этой должности,вариант.

      6
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 8 декабря 2018, 17:01

      Так и должно быть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:47

      Толерантность иссякла...

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