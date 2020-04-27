«СДЗД»: «Локомотиву» предлагали бывшего тренера «Ромы» Ди Франческо. В клубе выбрали Николича

«Локомотив» мог возглавить бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Руководство московского клуба отказалось от кандидатуры 50-летнего итальянца, сделав выбор в пользу Марко Николича.

«Локомотиву» предлагали Ди Франческо. Всего два миллиона евро в год. Уверен, что Семин зарабатывает даже больше, но Ди Франческо был согласен на вариант с Россией. Сказал, что его кандидатуру можно предлагать. Однако «Локомотив» уже вел переговоры с Николичем», – рассказал «Спорт день за днем» источник, близкий к клубу.

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