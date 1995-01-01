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    «СДЗД»: «Локомотиву» предлагали бывшего тренера «Ромы» Ди Франческо. В клубе выбрали Николича

    «Локомотив» мог возглавить бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

    Руководство московского клуба отказалось от кандидатуры 50-летнего итальянца, сделав выбор в пользу Марко Николича.

    «Локомотиву» предлагали Ди Франческо. Всего два миллиона евро в год. Уверен, что Семин зарабатывает даже больше, но Ди Франческо был согласен на вариант с Россией. Сказал, что его кандидатуру можно предлагать. Однако «Локомотив» уже вел переговоры с Николичем», – рассказал «Спорт день за днем» источник, близкий к клубу.

    Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

    Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8996

      parevg 29 минут назад

      Хрен редьки не слаще...

      Юрий шПалыч - наше ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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