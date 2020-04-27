Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

Я так понимаю руководство Локо хочет убрать проблемного для них Сёмина,но это будет большой конфликт с болельщиками!!!
Стали известны условия личного контракта Марко Николича в случае его работы в «Локомотиве».
В воскресенье стало известно, что 40-летний серб близок к назначению на пост главного тренера московской команды вместо Юрия Семина.
По информации Sport24, столичный клуб договорился с Николичем о соглашении с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
Предварительный контракт между сторонами уже составлен, но еще не одобрен главой РЖД Олегом Белозеровым.
Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.
Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»