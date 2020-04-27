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    Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

    Стали известны условия личного контракта Марко Николича в случае его работы в «Локомотиве».

    В воскресенье стало известно, что 40-летний серб близок к назначению на пост главного тренера московской команды вместо Юрия Семина.

    По информации Sport24, столичный клуб договорился с Николичем о соглашении с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.

    Предварительный контракт между сторонами уже составлен, но еще не одобрен главой РЖД Олегом Белозеровым.

    Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +947

      Freyd 36 минут назад

      Я так понимаю руководство Локо хочет убрать проблемного для них Сёмина,но это будет большой конфликт с болельщиками!!!

      1
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      Рейтинг: +616

      O-Z 1 час назад

      Если его назначат это конец клубу. Сразу вспоминаешь Муслина, Билича, Божовича... У Сёмина за спиной Лоськов, Пашинин в уфе Евсеев. Куда выбор был лучше.

      1
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      Рейтинг: +2390

      solodealer 1 час назад

      С приходом Николича место Локо в турнирнойтаблице выше не станет... Может, даже, ниже)) Одного нового тренера маловато будет... Игроки нужны..
      Так..почему бы не купить игроков при Палыче?
      Или у него..ЗП БОЛЬШЕ?)))

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