Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

Стали известны условия личного контракта Марко Николича в случае его работы в «Локомотиве».

В воскресенье стало известно, что 40-летний серб близок к назначению на пост главного тренера московской команды вместо Юрия Семина.

По информации Sport24, столичный клуб договорился с Николичем о соглашении с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.

Предварительный контракт между сторонами уже составлен, но еще не одобрен главой РЖД Олегом Белозеровым.

Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»