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  • Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

Sport24: Николич будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона в год плюс бонусы

27 апреля 2020, 13:41
5

Стали известны условия личного контракта Марко Николича в случае его работы в «Локомотиве».

В воскресенье стало известно, что 40-летний серб близок к назначению на пост главного тренера московской команды вместо Юрия Семина.

По информации Sport24, столичный клуб договорился с Николичем о соглашении с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.

Предварительный контракт между сторонами уже составлен, но еще не одобрен главой РЖД Олегом Белозеровым.

Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (5)
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O-Z
1587987199
Если его назначат это конец клубу. Сразу вспоминаешь Муслина, Билича, Божовича... У Сёмина за спиной Лоськов, Пашинин в уфе Евсеев. Куда выбор был лучше.
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Freyd
1587989115
Я так понимаю руководство Локо хочет убрать проблемного для них Сёмина,но это будет большой конфликт с болельщиками!!!
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моэм
1587991889
На фоне успехов Сёмина , новые руководители Локо как то быстро забыли про провальное десятилетие , случившееся из за тренерской чехарды , многим из которых не дали сыграть даже ОДИН полный сезон...не удовлетворил баба пару дней и уже уволен...Кикнадзе с виду на бабу не похож , но он из ТВ , где почти все камингаукнутые ...потому видимо и подход к работе тот же...а если к этому добавить народную русскую забаву :наступать на одни и те же грабли , то будущее Локо просто непредсказуемые...болелам Локо выражаю глубокое соболезнование.
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G.P.
1587996076
Если это очередная утка, то, Бомбардир, тебе должно быть стыдно, ибо хватит печатать весь бред без разбора!!! Если это правда, то стыдно должно быть всей РПЛ, т.к. в ней становится всё меньше спорта и всё больше каких-то мутных схем.
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zigbert
1588053656
Понятно что Семин не вечен,но хотя бы попробовали отечественного тренера. Бердыев не плохой вариант.
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