Экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить «Локомотив» в мае и привести туда Кокорина

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».
Специалист уже несколько раз прилетал в Россию на переговоры с руководством московского клуба и присутствовал на матче москвичей с «Зенитом» 29 февраля. Николич хочет видеть в составе «Локомотива» Александра Кокорина – форвард «Сочи» является приоритетной целью сербского тренера.
Николич может стать главным тренером «Локомотива» уже в мае.
- С ноября 2019 года Николич никогог не тренирует.
- По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Сейчас команду тренирует Юрий Семин, чей контракт истекает в конце этого сезона.
- Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. В этом сезоне он забил три гола в четырех матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»