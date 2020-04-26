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  • Экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить «Локомотив» в мае и привести туда Кокорина

Экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить «Локомотив» в мае и привести туда Кокорина

26 апреля 2020, 19:09
14

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».

Специалист уже несколько раз прилетал в Россию на переговоры с руководством московского клуба и присутствовал на матче москвичей с «Зенитом» 29 февраля. Николич хочет видеть в составе «Локомотива» Александра Кокорина – форвард «Сочи» является приоритетной целью сербского тренера.

Николич может стать главным тренером «Локомотива» уже в мае.

  • С ноября 2019 года Николич никогог не тренирует.
  • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Сейчас команду тренирует Юрий Семин, чей контракт истекает в конце этого сезона.
  • Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. В этом сезоне он забил три гола в четырех матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Партизан Зенит Сочи Кокорин Александр Николич Марко
Комментарии (14)
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giluxa1963
1587920215
НУ И ЗАЧЕМ?
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SPACE TRUCKIN
1587923496
Палыча на пенсию выгоняют? очень зря...Локо будет болтаться в середине таблицы - было уже...если только это не его решение...
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фанат джигурды
1587923802
Пусть он берёт с собой Кокорина и Мамаева, едет с ними в Монако и т.д. и не мешает производственному процессу в Локомотиве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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general.lizyukov
1587928045
нахуа? пусть Палыч дальше работает, он ещё не сказал последнего слова
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Томик
1587932276
А кто опять будет Палыча на коленях умолять вернуться? Надо будет очень постараться, ибо возраст уже - может не захотеть в следующий раз. А Николичей, при всём уважении - можно на вес накупить.
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Кузьмич на трибуне
1587932474
А зачем??? Локо до Палыча были лифтёры. Палыч шаг за шагом строил команду, сделал её чемпионом, потом Палыча убрали и Локо скатился в середняки. Только приход Палыча в Локо вернул команду в тройку лидеров и снова привёл к золоту. Не вижу смысла убирать тренера, если команда идёт в лидерах чемпионата.
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JTherry
1587935585
похоже, партизан застрянет где-то в брянских лесах, а в Локо придет Рахимов на смену Семину, и все утвердят на совете РЖД...
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морозз
1587936473
Пипец, чисто по русски поговорка...от добра добра не ищут! Сёмин вернул болелам РЖД чемпионство и надежду на то, что этот успех не единичный! Ну не умеет Сёмин лизать чьи то задницы, он умеет тренировать и делать команды чемпионами!
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sochi-2013
1587961102
Позор! Сочи пусть Кокорина на Семина меняет.))
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Князев
1587962586
Если уйдёт Сёмин, то и трибуны опустеют...
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