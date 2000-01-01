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    Экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить «Локомотив» в мае и привести туда Кокорина

    Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».

    Специалист уже несколько раз прилетал в Россию на переговоры с руководством московского клуба и присутствовал на матче москвичей с «Зенитом» 29 февраля. Николич хочет видеть в составе «Локомотива» Александра Кокорина – форвард «Сочи» является приоритетной целью сербского тренера.

    Николич может стать главным тренером «Локомотива» уже в мае.

    • С ноября 2019 года Николич никогог не тренирует.
    • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Сейчас команду тренирует Юрий Семин, чей контракт истекает в конце этого сезона.
    • Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. В этом сезоне он забил три гола в четырех матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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