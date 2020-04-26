Экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить «Локомотив» в мае и привести туда Кокорина

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».

Специалист уже несколько раз прилетал в Россию на переговоры с руководством московского клуба и присутствовал на матче москвичей с «Зенитом» 29 февраля. Николич хочет видеть в составе «Локомотива» Александра Кокорина – форвард «Сочи» является приоритетной целью сербского тренера.

Николич может стать главным тренером «Локомотива» уже в мае.