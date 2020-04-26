Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.
– Николич сменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»?
– Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую.
Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?
- Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.
- Николича видели на стадионе «Локомотив» в качестве зрителя.
- По завершении текущего сезона истекает контракт Юрия Семина с клубом.
Источник: Sport24