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    Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков – о возможном назначении Николича: «Спрашивайте об этом у тех, кто это написал»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.

    – Николич сменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»?

    – Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую.

    Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?

    • Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.
    • Николича видели на стадионе «Локомотив» в качестве зрителя.
    • По завершении текущего сезона истекает контракт Юрия Семина с клубом.

    Источник: Sport24

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