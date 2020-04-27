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  • Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

27 апреля 2020, 14:45
5

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что московскому клубу не стоит приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича.

«Если то, что пишут – правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер – абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Семиным о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации», – сказал Геркус.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
  • 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Геркус Илья
Комментарии (5)
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Retiremen_VMF
1587989168
Все по плану. Козла ищут. Назрела ревситуация. Должности назначены, прибыли нет. Нужен какой то тренер. Нормальные раскусят ситуацию моментально и не пойдут, а вот слуховые парни пойдут ради строчки в трудовой книжке. Что тут кому не понятно?
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моэм
1587994839
Это так … но это не интересует совершенно не разбирающихся в футболе "манагеров" , пробравшихся в руководство Локо с помощью интриг ...им главное Палыча убрать , чтобы не так сильно бросалась в глаза их никчёмность в делах футбола.
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Юрий Крутько
1587995231
Сёмин,конечно же,останется,в этом нет ни какого сомнения!Юрий Павлович даёт( стабильно) отличный результат,плюс огромный авторитет у всех,кто его окружает- игроки,начальники всякого рода,спонсоры и,конечно,болельщики.Главное,чтобы здоровье не подвело...Одним словом- контракт будет продлён,однозначно...
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Axe111
1587996306
ЛОЛ А ПАРОВОЗ ЭТО ТОП КЛУБ ЕВРОПЫ ЧТО ЛИ?!?!?!?!,!
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Юрий Крутько
1588003491
А Зенит,что топ клуб?В Европе,к сожалению,не получается у российских команд...Я имею в виду чисто результаты внутри России...
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