Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что московскому клубу не стоит приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича.

«Если то, что пишут – правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер – абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Семиным о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации», – сказал Геркус.