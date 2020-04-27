Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

Все по плану. Козла ищут. Назрела ревситуация. Должности назначены, прибыли нет. Нужен какой то тренер. Нормальные раскусят ситуацию моментально и не пойдут, а вот слуховые парни пойдут ради строчки в трудовой книжке. Что тут кому не понятно?
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что московскому клубу не стоит приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича.
«Если то, что пишут – правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер – абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.
И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.
Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Семиным о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации», – сказал Геркус.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
- 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.