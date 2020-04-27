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    Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что московскому клубу не стоит приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича.

    «Если то, что пишут – правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер – абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

    И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

    Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Семиным о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации», – сказал Геркус.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
    • 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1089

      Retiremen_VMF 36 минут назад

      Все по плану. Козла ищут. Назрела ревситуация. Должности назначены, прибыли нет. Нужен какой то тренер. Нормальные раскусят ситуацию моментально и не пойдут, а вот слуховые парни пойдут ради строчки в трудовой книжке. Что тут кому не понятно?

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