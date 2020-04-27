Геркус – о Николиче: «Он не уровень «Локомотива». Работал в третьесортных лигах»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что московскому клубу не стоит приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича.
«Если то, что пишут – правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер – абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.
И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.
Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Семиным о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации», – сказал Геркус.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.
- 40-летний серб известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.