«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражений от «Реала» и «Интера»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может лишиться работы в случае неудовлетворительного результата в ближайших двух матчах.

Будущее специалиста находится под вопросом после поражения от «Удинезе» (0:1) в игре 13-го тура Серии А.

Таким образом, судьбу Ди Франческо решат встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов во вторник и с «Интером» в чемпионате Италии в воскресенье. Кроме того, спортивный директор римлян Мончи предложил руководству клуба покинуть свой пост в случае увольнения Ди Франческо.

Возможные кандидаты на замену Ди франческо – Паулу Соуза и Антонио Конте.