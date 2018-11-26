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    «Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражений от «Реала» и «Интера»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может лишиться работы в случае неудовлетворительного результата в ближайших двух матчах.

    Будущее специалиста находится под вопросом после поражения от «Удинезе» (0:1) в игре 13-го тура Серии А.

    Таким образом, судьбу Ди Франческо решат встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов во вторник и с «Интером» в чемпионате Италии в воскресенье. Кроме того, спортивный директор римлян Мончи предложил руководству клуба покинуть свой пост в случае увольнения Ди Франческо.

    Возможные кандидаты на замену Ди франческо – Паулу Соуза и Антонио Конте.

    Источник: Football Italia

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    26.11.2018 16:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 10:39

      В ЛЧ у Ромы не все так плохо. С Реалом сейчас можно играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 26 ноября 2018, 20:31

      Рома в цьому сезоні не вражає

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 17:20

      Надо договариваться и скатать гроссмейстерскую ничью, чтобы не уволили...

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 26 ноября 2018, 16:25

      стимуляция

      0
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