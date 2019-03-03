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    Ди Франческо: «Рома» не заслужила поражения 0:3 в римском дерби»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итог поражению от «Лацио» (0:3) в 26 туре чемпионата Италии.

    «Мы допустили слишком много ошибок в защите? Это правда. Пропускать с розыгрыша аута просто нельзя. К слову, похоже с нами случалось во Фрозиноне.

    Просто создавать моменты было недостаточно. В этом сезоне мы допускаем слишком много ошибок в защите.

    Мы пытались поработать над такими ситуациями, но нам нужно прогрессировать и психологически. Отношение команды меня не устраивает. Мы могли вернуться в игру. 3:0 – слишком серьезное поражение, если оценивать, как развивался матч», – цитирует итальянца Calciomercato.

    Источник: Calciomercato

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    03.03.2019 11:26
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