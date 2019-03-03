Ди Франческо: «Рома» не заслужила поражения 0:3 в римском дерби»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итог поражению от «Лацио» (0:3) в 26 туре чемпионата Италии.
«Мы допустили слишком много ошибок в защите? Это правда. Пропускать с розыгрыша аута просто нельзя. К слову, похоже с нами случалось во Фрозиноне.
Просто создавать моменты было недостаточно. В этом сезоне мы допускаем слишком много ошибок в защите.
Мы пытались поработать над такими ситуациями, но нам нужно прогрессировать и психологически. Отношение команды меня не устраивает. Мы могли вернуться в игру. 3:0 – слишком серьезное поражение, если оценивать, как развивался матч», – цитирует итальянца Calciomercato.
- «Лацио» разгромно победил в римском дерби второй раз в истории.
- 6 марта «Рома» сыграет с «Порту» в 1/8 ЛЧ. Первый матч завершился победой 2:1.