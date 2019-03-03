«Лацио» обыграл «Рому» с разницей 3+ второй раз в истории

Матч 26 тура чемпионата Италии «Лацио» – «Рома» закончился со счетом 3:0.

Голы забили нападающие Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, полузащитник Данило Катальди.

«Лацио» добился разгрома в римском дерби второй раз в истории – впервые после 3:0 в сезоне 2006/07.

Команда Симоне Индзаги набрала 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. Игроки Эусебио Ди Франческо с 44 баллами находятся на пятой позиции.

«Рома» 6 марта сыграет на выезде против «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:1.