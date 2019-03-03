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    «Лацио» обыграл «Рому» с разницей 3+ второй раз в истории

    Матч 26 тура чемпионата Италии «Лацио»«Рома» закончился со счетом 3:0.

    Голы забили нападающие Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, полузащитник Данило Катальди.

    «Лацио» добился разгрома в римском дерби второй раз в истории – впервые после 3:0 в сезоне 2006/07.

    Команда Симоне Индзаги набрала 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. Игроки Эусебио Ди Франческо с 44 баллами находятся на пятой позиции.

    «Рома» 6 марта сыграет на выезде против «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:1.

    Источник: OptaPaolo

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    03.03.2019 06:42
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 3 марта 2019, 11:03

      ох как это нам на руку

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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 3 марта 2019, 08:34

      Умнички

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