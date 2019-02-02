Сарри может сменить Ди Франческо в «Роме»

Все покажет вторая часть чемпионата. Сейчас вряд ли решаться на такую перестановку.
Руководство «Ромы» может уволить главного тренера Эусебио Ди Франческо, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, специалист может лишиться должности из-за поражения со счетом 1:7 от «Фиорентины» в четвертьфинале Кубка Италии.
В качестве потенциальной замены рассматривается тренер «Челси» Маурицио Сарри. Руководство синих недовольно результатами команды под руководством итальянца, который проводит восьмой месяц работы в английском клубе.
После 24 туров чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице.