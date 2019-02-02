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    Сарри может сменить Ди Франческо в «Роме»

    Руководство «Ромы» может уволить главного тренера Эусебио Ди Франческо, сообщает Corriere dello Sport.

    По информации источника, специалист может лишиться должности из-за поражения со счетом 1:7 от «Фиорентины» в четвертьфинале Кубка Италии.

    В качестве потенциальной замены рассматривается тренер «Челси» Маурицио Сарри. Руководство синих недовольно результатами команды под руководством итальянца, который проводит восьмой месяц работы в английском клубе.

    После 24 туров чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Corriere dello Sport

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    02.02.2019 13:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 20:02

      Все покажет вторая часть чемпионата. Сейчас вряд ли решаться на такую перестановку.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:30

      За последние 20 лет в " Челси" только Клаудио Раньери проработал на тренерском посту немногим более 3-х лет. А так только успевают мелькать, сменяя один другого.

      4
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 18:09

      В то время любые игроки подчинялись как в армии любым тренерам нравится им или нет тренировки и не было понятие сливать тренера игнорировать и т.д сейчас каждый в душе игрок телепорт в деле говнюки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BARCLAYS_APL 2 февраля 2019, 18:15

      Это о каком ты времени говоришь ? Судя по твоему возрасту ты много видел и знаешь? Во все футбольные времена были конфликты тренеров и игроков. Были и сливы, и коллективные письма и походы к начальству и т.д. Что изменилось, так это суммы, которые получают игроки и тренеры. А суть человеческая та же. Есть гнилые и подлые, а есть пахари и профессионалы своего дела. Но вот в Челси при разных тренерах и игроках, как и хозяевах происходит частая смена тренеров.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 февраля 2019, 13:27

      В Челси тренер живет в среднем 1,5-2 года, это не нормально

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Skull_Boy 2 февраля 2019, 18:10

      Сколько раз говорю надо Абрамовичу продать Челси Марину Грановскую на трассу новых владельцев желательно Европейцев вот тогда всем будет секс

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