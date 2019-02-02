Сарри может сменить Ди Франческо в «Роме»

Руководство «Ромы» может уволить главного тренера Эусебио Ди Франческо, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, специалист может лишиться должности из-за поражения со счетом 1:7 от «Фиорентины» в четвертьфинале Кубка Италии.

В качестве потенциальной замены рассматривается тренер «Челси» Маурицио Сарри. Руководство синих недовольно результатами команды под руководством итальянца, который проводит восьмой месяц работы в английском клубе.

После 24 туров чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице.