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Эусебио Ди Франческо
Новости
Эусебио Ди Франческо - новости
Италия
8 сентября 1969 (57)
Тренер
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Публикации
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«Венеция» назначила нового тренера – ранее клуб вышел в Серию А и уволил Ваноли
2024.06.26 17:43
Видео
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
2024.05.27 11:47
«Краснодар» думает о назначении Ди Франческо (Sky Sport Italia)
2022.01.07 16:59
10
Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)
2022.01.06 16:58
15
«Кальяри» уволил тренера Ди Франческо спустя месяц после продления контракта
2021.02.22 19:37
«Кальяри» продлил контракт с тренером Ди Франческо после семи поражений подряд
2021.01.25 07:25
«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину
2020.05.14 18:04
2
«СДЗД»: «Локомотиву» предлагали бывшего тренера «Ромы» Ди Франческо. В клубе выбрали Николича
2020.04.27 20:45
2
Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год
2019.10.12 21:30
1
«Сампдория» объявила об увольнении Ди Франческо
2019.10.07 20:38
1
Ди Франческо – главный тренер «Сампдории»
2019.06.22 16:17
Раньери: «Я доказал в «Лестере», что в футболе нет ничего невозможного»
2019.06.07 08:15
1
Ди Франческо может возглавить «Севилью»
2019.04.04 09:52
Главный тренер Ди Франческо покинул «Рому»
2019.03.07 20:35
1
«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру
2019.03.07 11:37
Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»
2019.03.07 06:58
«Рома» может уволить Ди Франческо на этой неделе
2019.03.04 07:11
2
Ди Франческо: «Рома» не заслужила поражения 0:3 в римском дерби»
2019.03.03 11:26
Ди Франческо – о матче с «Фрозиноне»: «Мы всегда усложняем себе жизнь»
2019.02.24 10:58
2
«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражения от «Милана»
2019.02.02 14:36
3
Сарри может сменить Ди Франческо в «Роме»
2019.02.02 13:25
6
Ди Франческо – после 1:7 от «Фиорентины»: «Исключаю свою отставку. Никогда не думал об этом»
2019.01.31 01:52
1
Пануччи может возглавить «Рому»
2018.12.28 06:17
Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»
2018.12.25 20:25
La Gazzetta dello Sport: «Рома» не увольняет Ди Франческо, так как не может найти ему замену
2018.12.09 11:53
3
Впервые за 11 лет все тренеры Серии А – итальянцы
2018.12.08 16:32
3
«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражений от «Реала» и «Интера»
2018.11.26 16:09
4
Тренер «Ромы» Ди Франческо: «ЦСКА показал себя с лучшей стороны, я не хотел рисковать»
2018.11.08 10:56
Ди Франческо: «У ЦСКА выделю Влашича и Облякова»
2018.11.07 23:57
1
Ди Франческо: «Понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала»
2018.11.06 15:58
2
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