Ди Франческо – о матче с «Фрозиноне»: «Мы всегда усложняем себе жизнь»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал исход матча 25 тура Серии А против «Фрозиноне» (3:2). Римляне проигрывали по ходу встречи.

«Я хотел бы видеть другую игру. Ветер мешал командам показывать футбол. «Рома» допустила слишком много ошибок. Мы всегда усложняем себе жизнь. Надеюсь, впредь будем играть лучше», – сказал тренер.