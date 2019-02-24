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    Ди Франческо – о матче с «Фрозиноне»: «Мы всегда усложняем себе жизнь»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал исход матча 25 тура Серии А против «Фрозиноне» (3:2). Римляне проигрывали по ходу встречи.

    «Я хотел бы видеть другую игру. Ветер мешал командам показывать футбол. «Рома» допустила слишком много ошибок. Мы всегда усложняем себе жизнь. Надеюсь, впредь будем играть лучше», – сказал тренер.

    • «Рома» в Серии А идет пятой.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – очко.
    • Ближайший соперник римлян – «Лацио».

    Источник: Football Italia

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    24.02.2019 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:45

      Надо налаживать оборонительные действия.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 11:37

      Да уж, вчера потрепали нервы своим болельщикам игроки Ромы. Играть с аутсайдером, который забивает меньше одного мяча за игру, а пропускает два, Рома пропустила от них два мяча и еле отскочила благодаря индивидуальному мастерству Джеко.

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