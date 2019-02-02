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    «Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражения от «Милана»

    «Бомбардир» писал о возможной отставке главного тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

    Главной причиной считается вылет из Кубка Италии в матче против «Фиорентины» (1:7).

    По информации Coriere dello Sport, спортивный директор клуба Мончи не планирует увольнять тренера по ходу сезона. При этом Ди Франческо может быть отправлен в отставку, если команда проиграет матч 22 тура чемпионата Италии против «Милана».

    Матч состоится завтра, 3 февраля, в 22:30 по московскому времени и пройдет на «Стадио Олимпико».

    В числе кандидатов на замену Ди Франческо – Маурицио Сарри из «Челси» и экс-главный тренер «фиалок» Паулу Соуза.

    Источник: Corriere dello Sport

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    02.02.2019 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:56

      А "Милан" может вполне отмельдонить "Рому" в этой игре. Я по крайней мере поставил на них в батле с друзьями.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot 2 февраля 2019, 15:18

      Значит, уволят. «Милан» разберет «Рому» на части.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 февраля 2019, 14:58

      Обратно зовите португальца лучше, и не верится, что Сарри уволят и матч закончится 1-1

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