«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражения от «Милана»

А "Милан" может вполне отмельдонить "Рому" в этой игре. Я по крайней мере поставил на них в батле с друзьями.
«Бомбардир» писал о возможной отставке главного тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
Главной причиной считается вылет из Кубка Италии в матче против «Фиорентины» (1:7).
По информации Coriere dello Sport, спортивный директор клуба Мончи не планирует увольнять тренера по ходу сезона. При этом Ди Франческо может быть отправлен в отставку, если команда проиграет матч 22 тура чемпионата Италии против «Милана».
Матч состоится завтра, 3 февраля, в 22:30 по московскому времени и пройдет на «Стадио Олимпико».
В числе кандидатов на замену Ди Франческо – Маурицио Сарри из «Челси» и экс-главный тренер «фиалок» Паулу Соуза.