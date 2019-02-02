«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражения от «Милана»

«Бомбардир» писал о возможной отставке главного тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Главной причиной считается вылет из Кубка Италии в матче против «Фиорентины» (1:7).

По информации Coriere dello Sport, спортивный директор клуба Мончи не планирует увольнять тренера по ходу сезона. При этом Ди Франческо может быть отправлен в отставку, если команда проиграет матч 22 тура чемпионата Италии против «Милана».

Матч состоится завтра, 3 февраля, в 22:30 по московскому времени и пройдет на «Стадио Олимпико».

В числе кандидатов на замену Ди Франческо – Маурицио Сарри из «Челси» и экс-главный тренер «фиалок» Паулу Соуза.