Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»

Бывший защитник «Реала», «Ромы» и сборной Италии Кристиан Пануччи может возглавить «Рому».

По информации Tuttomercatoweb, Пануччи станет вторым претендентом на должность в случае отставки нынешнего тренера Эусебио Ди Франческо. Главным фаворитом станет португалец Паулу Соуза, прежде работавший с «КПР», «Лестером», «Базелем», «Фиорентиной» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

При этом экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти и действующий игрок Даниэле Де Росси поддерживают кандидатуру Пануччи.

Первой командой в тренерской карьере Пануччи стала сборная России, в которой он с 2012 по 2014 год был ассистентом главного тренера Фабио Капелло. С 2015 по 2016 год итальянец был в тренерских штабах «Ливорно» и «Тернары», а в июле 2017 возглавил сборную Албании.