Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»

    Бывший защитник «Реала», «Ромы» и сборной Италии Кристиан Пануччи может возглавить «Рому».

    По информации Tuttomercatoweb, Пануччи станет вторым претендентом на должность в случае отставки нынешнего тренера Эусебио Ди Франческо. Главным фаворитом станет португалец Паулу Соуза, прежде работавший с «КПР», «Лестером», «Базелем», «Фиорентиной» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    При этом экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти и действующий игрок Даниэле Де Росси поддерживают кандидатуру Пануччи.

    Первой командой в тренерской карьере Пануччи стала сборная России, в которой он с 2012 по 2014 год был ассистентом главного тренера Фабио Капелло. С 2015 по 2016 год итальянец был в тренерских штабах «Ливорно» и «Тернары», а в июле 2017 возглавил сборную Албании.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru