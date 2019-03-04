«Рома» может уволить Ди Франческо на этой неделе

А есть ли смысл его увольнять сейчас?
На текущей неделе главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может лишиться работы.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, определяющим для 49-летнего специалиста станет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».
Если «Рома» вылетит из еврокубкового турнира, то увольнения Ди Франческо не избежать.
- Матч «Порту» – «Рома» состоится в среду, 6 марта, в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась победой римлян со счетом 2:1.