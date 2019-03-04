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    «Рома» может уволить Ди Франческо на этой неделе

    На текущей неделе главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может лишиться работы.

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, определяющим для 49-летнего специалиста станет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

    Если «Рома» вылетит из еврокубкового турнира, то увольнения Ди Франческо не избежать.

    • Матч «Порту» – «Рома» состоится в среду, 6 марта, в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась победой римлян со счетом 2:1.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    04.03.2019 07:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:05

      А есть ли смысл его увольнять сейчас?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:05

      После игры с Порту скорей всего ему скажут ариведерчи...

      3
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