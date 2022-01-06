Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)

Стали известны еще два кандидата на пост главного тренера «Краснодара» после увольнения Виктора Гончаренко.
По информации «Матч ТВ», «Краснодар» рассматривает на освободившееся место двух иностранцев – Паулу Фонсеку и Эусебио Ди Франческо. Клуб подкупает то, что оба специалиста ставят атакующий футбол.
«Краснодар» уже контактировал с Фонсекой. Португалец воодушевлен интересом со стороны клуба и с большой долей вероятности примет предложение «быков», если оно поступит.
Кандидатура Ди Франчеко находится на рассмотрении. «Краснодар» относится к его персоне с настороженностью, связанной с неудачами тренера во всех клубах, после «Ромы».
- Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
- «Краснодар» могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.
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Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»