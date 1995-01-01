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    Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)

    Стали известны еще два кандидата на пост главного тренера «Краснодара» после увольнения Виктора Гончаренко.

    По информации «Матч ТВ», «Краснодар» рассматривает на освободившееся место двух иностранцев – Паулу Фонсеку и Эусебио Ди Франческо. Клуб подкупает то, что оба специалиста ставят атакующий футбол.

    «Краснодар» уже контактировал с Фонсекой. Португалец воодушевлен интересом со стороны клуба и с большой долей вероятности примет предложение «быков», если оно поступит.

    Кандидатура Ди Франчеко находится на рассмотрении. «Краснодар» относится к его персоне с настороженностью, связанной с неудачами тренера во всех клубах, после «Ромы».

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • «Краснодар» могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1578

      Sancho010365 1 час назад

      Первого знаю по Шахтёру Д., вроде ничем не запомнился да и Динамо К. тогда было никакое, а улучшилось с приходом почти своего Луческу. Хотелось бы хорошего Краснодару, чтобы все были в шоке от принятых решений. Единственно Фонсека не притащил в Шахтёр лишних футболистов, это уже заслуга в отличии от Манчини.

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      Рейтинг: +19724

      JTherry > Sancho010365 1 час назад

      передумали уже - Маршу, "бывшему" из Лейпцига, предложили должность тренера...)

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      Рейтинг: +13432

      ilichkadr 1 час назад

      Давно так не смеялся..........Думал, что самый фейковый это "СЭ". Похоже, что ошибался. На 1-е место вышел "Матч ТВ".
      P.S. Дунгу надо было сюда приписать. Да и Рамос с Бланым здесь был бы не лишним.

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      Рейтинг: +18372

      derrik2000 1 час назад

      Фонсека знает нашу футбольную кухню: сменил Луческу в Шахтёре и два года - весь контракт - в(на) Украине делал "золотой дубль" при ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ содержательной ИГРЕ, которая нравится зрителям.
      Свою работу продумывает до мелочей.
      Прекрасный психолог.
      В общем, ДАЁШЬ ФОНСЕКУ В КРАСНОДАР!!!
      )))

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      Рейтинг: +19724

      JTherry 2 часа назад

      оба работали в Роме, и оба были отправлены в отставку... недешевые тренеры...

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