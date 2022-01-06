Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)

Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)

6 января 2022, 16:58
15

Стали известны еще два кандидата на пост главного тренера «Краснодара» после увольнения Виктора Гончаренко.

По информации «Матч ТВ», «Краснодар» рассматривает на освободившееся место двух иностранцев – Паулу Фонсеку и Эусебио Ди Франческо. Клуб подкупает то, что оба специалиста ставят атакующий футбол.

«Краснодар» уже контактировал с Фонсекой. Португалец воодушевлен интересом со стороны клуба и с большой долей вероятности примет предложение «быков», если оно поступит.

Кандидатура Ди Франчеко находится на рассмотрении. «Краснодар» относится к его персоне с настороженностью, связанной с неудачами тренера во всех клубах, после «Ромы».

  • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
  • «Краснодар» могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.

Стукалов и Калешин – в шорт-листе «Краснодара» на пост главного тренера («Матч ТВ»)

Арвеладзе: «Мне было бы интересно поработать с «Краснодаром»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ди Франческо Эусебио Фонсека Паулу
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1641478114
оба работали в Роме, и оба были отправлены в отставку... недешевые тренеры...
Ответить
derrik2000
1641479051
Фонсека знает нашу футбольную кухню: сменил Луческу в Шахтёре и два года - весь контракт - в(на) Украине делал "золотой дубль" при ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ содержательной ИГРЕ, которая нравится зрителям. Свою работу продумывает до мелочей. Прекрасный психолог. В общем, ДАЁШЬ ФОНСЕКУ В КРАСНОДАР!!! )))
Ответить
ilichkadr
1641479636
Давно так не смеялся..........Думал, что самый фейковый это "СЭ". Похоже, что ошибался. На 1-е место вышел "Матч ТВ". P.S. Дунгу надо было сюда приписать. Да и Рамос с Бланым здесь был бы не лишним.
Ответить
Sancho010365
1641479674
Первого знаю по Шахтёру Д., вроде ничем не запомнился да и Динамо К. тогда было никакое, а улучшилось с приходом почти своего Луческу. Хотелось бы хорошего Краснодару, чтобы все были в шоке от принятых решений. Единственно Фонсека не притащил в Шахтёр лишних футболистов, это уже заслуга в отличии от Манчини.
Ответить
Hektor 84
1641592355
Галицкому сегодня характером пора бы и самому выучиться на тренера и возглавить Краснодар
Ответить
Главные новости
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
23:19
4
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
7
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
4
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
22:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
4
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
17
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
15
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+