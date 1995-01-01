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    Мусаев или Кононов могут временно возглавить «Краснодар». Николича не будет (Иван Карпов)

    «Краснодар» хочет назначить на пост главного тренера иностранца, сообщает журналист Иван Карпов. Однако, клуб не заинтересован в приглашении экс-тренера «Локо» Марко Николича.

    «Краснодар» рассматривал вариант с назначением Николича в декабре, но серб не смог убедить Сергея Галицкого в том, что сможет поставить команде атакующий футбол.

    Если «Краснодар» не сможет договориться с иностранным тренером, клуб до лета может возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев, ранее работавшие с командой.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

    «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +652

      jek718875 17 минут назад

      ЗИДАНА давай!

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      Рейтинг: +10

      gоset 20 минут назад

      Eсли делаете cтавки -> pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +5296

      Semenycch 52 минуты назад

      Галицкий опытный и разумный руководитель, сомнительно, что он стал бы увольнять текущего тренера без договоренности с новым. Никаких временных тренеров не будет. Этот Карпов очень смахивает на пустобреха!

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      Рейтинг: +416

      Solist345345 54 минуты назад

      Галицкий тоже начал удивлять. Видимо, чтобы не отставать от московских команд.

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      Рейтинг: +55898

      portero > Solist345345 53 секунды назад

      Может болезнь берёт своё.....

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