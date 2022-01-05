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  • Мусаев или Кононов могут временно возглавить «Краснодар». Николича не будет (Иван Карпов)

Мусаев или Кононов могут временно возглавить «Краснодар». Николича не будет (Иван Карпов)

5 января 2022, 16:06
9

«Краснодар» хочет назначить на пост главного тренера иностранца, сообщает журналист Иван Карпов. Однако, клуб не заинтересован в приглашении экс-тренера «Локо» Марко Николича.

«Краснодар» рассматривал вариант с назначением Николича в декабре, но серб не смог убедить Сергея Галицкого в том, что сможет поставить команде атакующий футбол.

Если «Краснодар» не сможет договориться с иностранным тренером, клуб до лета может возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев, ранее работавшие с командой.

  • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег Николич Марко Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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Solist345345
1641388196
Галицкий тоже начал удивлять. Видимо, чтобы не отставать от московских команд.
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gоset
1641390251
Eсли делаете cтавки -> pro100bets.ru
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jek718875
1641390402
ЗИДАНА давай!
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derrik2000
1641394739
По мне так лучше Кононов. При нём команда ИГРАЛА. Была, правда, какая-то психологическая неуверенность, но сейчас, думаю, Кононов уже не тот, что раньше: опыт поднакопил в российском чемпионате.
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sochi-2013
1641400063
Лучше Кононова, но только со ВСЕМ его тогдашним штабом. Лично я так и не понял, кто тогда ставил игру Краснодару.
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моэм
1641401719
Чисто как тренер Кононов очень качественно работает ... одна беда . он совершенно НЕмедийный человек , пока Краснодар был тёмной лошадкой было ничего . но когда пошли успехи и Кононову пришлось волей неволей выступать в СМИ и его начали буквально долбать , он "поплыл" а за этим поплыли и результаты ... и я был страшно удивлён что его пригласил Спартак , а ещё больше тому что Кононов сам пошёл туда где давление от СМИ , фанатов и ещё чёрт знает кого многократно по сравнению с Краснодаром ....Кононов , как высококвалифицированный тренер , сможет качественно подготовить команду к весне и провести весенний отрезок лучше Мусаева ...но упрямо чешется вопрос : а кто вычеркнул из списка кандидатов Николича ?....если чувак на диване - тады ай.
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