Мусаев или Кононов могут временно возглавить «Краснодар». Николича не будет (Иван Карпов)

«Краснодар» хочет назначить на пост главного тренера иностранца, сообщает журналист Иван Карпов. Однако, клуб не заинтересован в приглашении экс-тренера «Локо» Марко Николича.

«Краснодар» рассматривал вариант с назначением Николича в декабре, но серб не смог убедить Сергея Галицкого в том, что сможет поставить команде атакующий футбол.

Если «Краснодар» не сможет договориться с иностранным тренером, клуб до лета может возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев, ранее работавшие с командой.

Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)