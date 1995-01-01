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    «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

    Стала известна одна из главных причин увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

    По информации «Чемпионата», 44-летнего белоруса отправили в отставку из-за его реакции на увольнение тренера Руслана Зубика 13 декабря. До этого владелец клуба Сергей Галицкий не хотел увольнять Гончаренко.

    «Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба.

    Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

    Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      gоset 19 минут назад

      Еcли делаете cтавки -> pro100bets.ru

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      Рейтинг: +5718

      subbotaspartak 19 минут назад

      Нормальный тренер будет когда-нибудь в Краснодаре!
      Хотя... кто нормальный?

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      Рейтинг: +6647

      Томик 28 минут назад

      Всё-таки он ёпнутый, этот Витя. Было ясно ещё когда бутылками в цска бросался. Ведет себя, как обиженный ребёнок. Как он детей в футбол учил играть - не понятно. Онижедети?

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      Рейтинг: +48368

      MaxRnD 40 минут назад

      А мог бы и убежать ...

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      Рейтинг: +12752

      Cleaner 51 минуту назад

      Гончаренко - неадекват, возомнивший себя тренером...(

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      Рейтинг: +416

      Solist345345 59 минут назад

      Это в духе Ганчаренко из детского садика.

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      Рейтинг: +10

      qwed43 1 час назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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