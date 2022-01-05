«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

Стала известна одна из главных причин увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

По информации «Чемпионата», 44-летнего белоруса отправили в отставку из-за его реакции на увольнение тренера Руслана Зубика 13 декабря. До этого владелец клуба Сергей Галицкий не хотел увольнять Гончаренко.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба.

Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине