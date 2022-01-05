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  • «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

5 января 2022, 15:35
14

Стала известна одна из главных причин увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

По информации «Чемпионата», 44-летнего белоруса отправили в отставку из-за его реакции на увольнение тренера Руслана Зубика 13 декабря. До этого владелец клуба Сергей Галицкий не хотел увольнять Гончаренко.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба.

Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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qwed43
1641387545
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Solist345345
1641387821
Это в духе Ганчаренко из детского садика.
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MaxRnD
1641389005
А мог бы и убежать ...
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Томик
1641389694
Всё-таки он ёпнутый, этот Витя. Было ясно ещё когда бутылками в цска бросался. Ведет себя, как обиженный ребёнок. Как он детей в футбол учил играть - не понятно. Онижедети?
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subbotaspartak
1641390219
Нормальный тренер будет когда-нибудь в Краснодаре! Хотя... кто нормальный?
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gоset
1641390255
Еcли делаете cтавки -> pro100bets.ru
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Ёжик в тумане
1641394470
Все повторяется как в Локо.Если бы тренерам давали свободу как за границей и они сами могли бы отбирать футболистов в свои команды тогда и результат бы был лучше,а у нас все крутится на откатах.Интересно согласится ли Николич стать тренером Краснодара .Я думаю после Локо он в Россию больше ни ногой
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Ziklop
1641396044
Гончаренко не смог понять что хочет Галицкий, думает до сих пор.
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IVANRUS777
1641399956
Гончаренко пора бы научиться в таком возрасте не обижаться на всё подряд и не давать эмоциям брать верх над своим разумом. Я не удивлён, что недолго он продержался главным в Краснодаре. Ведёт себя, как подросток.
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Hektor 84
1641412536
Гончаренко конская истеричка
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