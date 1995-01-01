Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

Сегодня, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

При 44-летнем белорусе «Краснодар» выиграл лишь 42% матчей в РПЛ – 10 из 24. Хуже показатель был только у Славолюба Муслина – при нем команда выиграла 37% матчей в чемпионате России.

Лучший процент побед в РПЛ у «Краснодара» был при Олеге Кононове (53%).