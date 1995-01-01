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    Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

    Сегодня, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

    При 44-летнем белорусе «Краснодар» выиграл лишь 42% матчей в РПЛ – 10 из 24. Хуже показатель был только у Славолюба Муслина – при нем команда выиграла 37% матчей в чемпионате России.

    Лучший процент побед в РПЛ у «Краснодара» был при Олеге Кононове (53%).

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • Николич – главный кандидат на смену Гончаренко.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gоset 19 минут назад

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      Рейтинг: +10849

      Вомбат 1 час назад

      Вопрос не в том плох или хорош Ганчаренко, как тренер (я считаю, что тренер он средний, а его успехи с БАТЭ -- стечение обстоятельств). Вопрос в том, кто сможет лучше Ганчаренко поставить команде атакующую игру, о которой так печется Галицкий? Кто из таких тренеров сейчас свободен? Иоахим Лев? Сейчас, он только ботинки зашнурует. Пишут, что главный кандидат Николич. Да, при нем Локо играл солидно. Но только в обороне. Атаки, как таковой не было.

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