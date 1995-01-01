Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

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Сегодня, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
При 44-летнем белорусе «Краснодар» выиграл лишь 42% матчей в РПЛ – 10 из 24. Хуже показатель был только у Славолюба Муслина – при нем команда выиграла 37% матчей в чемпионате России.
Лучший процент побед в РПЛ у «Краснодара» был при Олеге Кононове (53%).
- Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
- Николич – главный кандидат на смену Гончаренко.