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    Славолюб Муслин

    Тренер
    Имя Славолюб
    Фамилия Муслин
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 15 июня 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сербия 7 5 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.09.2016 Сербия 2 : 2 Ирландия
    06.10.2016 Молдавия 0 : 3 Сербия
    09.10.2016 Сербия 3 : 2 Австрия
    12.11.2016 Уэльс 1 : 1 Сербия
    24.03.2017 Грузия 1 : 3 Сербия
    02.09.2017 Сербия 3 : 0 Молдавия
    09.10.2017 Сербия 1 : 0 Грузия
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