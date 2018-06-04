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    Муслин – о Манчини: «Занять пятое место в РФПЛ с такой командой – это что-то немыслимое»

    Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин признался, что озадачен результатами «Зенита» в прошедшем сезоне. По его мнению, петербуржцы должны были выигрывать РФПЛ.

    «С таким подбором исполнителей питерцы должны были выигрывать чемпионат России. Но Роберто Манчини, на мой взгляд, не понял российский менталитет и ваш футбол. У тренера так и не сложился контакт с командой.

    Мы с Ивановичем, кстати, обсуждали «Зенит». Он Манчини ни в чем не винит, высказывается о нем уважительно. Но мое мнение: итальянец и близко не раскрыл потенциал команды и персонально Ивановича. Занять пятое место в чемпионате с такой командой – это что-то немыслимое», – отметил Муслин.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2018 01:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 июня 2018, 11:09

      Простой пример про подбор исполнителей, Кокорин главная звезда нынешнего Зенита, сидел в запасе при Боаше

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > кузнецов артем 4 июня 2018, 11:42

      В то время у него были на уме кальяны да шампусики...и да, ещё ма маев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2018, 05:53

      Да при чём здесь Манчини ???? Как играли то и получили...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 05:40

      Мутко в свойственной ему манере поблагодарил итальянца: Туркен факен швайн !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 июня 2018, 01:56

      Но так бывает.

      0
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