Муслин – о Манчини: «Занять пятое место в РФПЛ с такой командой – это что-то немыслимое»

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин признался, что озадачен результатами «Зенита» в прошедшем сезоне. По его мнению, петербуржцы должны были выигрывать РФПЛ.

«С таким подбором исполнителей питерцы должны были выигрывать чемпионат России. Но Роберто Манчини, на мой взгляд, не понял российский менталитет и ваш футбол. У тренера так и не сложился контакт с командой.

Мы с Ивановичем, кстати, обсуждали «Зенит». Он Манчини ни в чем не винит, высказывается о нем уважительно. Но мое мнение: итальянец и близко не раскрыл потенциал команды и персонально Ивановича. Занять пятое место в чемпионате с такой командой – это что-то немыслимое», – отметил Муслин.