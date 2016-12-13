Муслин: «Зенит» обязан выигрывать чемпионат России даже без тренера»

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, известный по работе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Амкаром», рассказал, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По словам специалиста, «Спартак» в нынешнем розыгрыше РФПЛ имеет преимущество перед конкурентами, так как не участвует в еврокубках.

– Лидерство и игра «Спартака» вас удивляют?

– «Спартаку» немного проще сейчас. ЦСКА и «Ростов» тратят много сил в Лиге чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. Это дополнительная нагрузка на конкурентов, в то время как сами красно-белые имеют больше времени на отдых и восстановление. Но я бы не сказал, что лидерство «Спатака» такое уж явное. Если бы отрыв от второго места был очков 8-10, тогда да. А так, вся борьба еще впереди.

– Кто станет чемпионом?

– Исходя из условий и подбора исполнителей, «Зенит» обязан занимать первое место даже без тренера!

Полностью интервью с Муслиным можно прочитать здесь.