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  • Муслин: «Зенит» обязан выигрывать чемпионат России даже без тренера»

Муслин: «Зенит» обязан выигрывать чемпионат России даже без тренера»

13 декабря 2016, 10:39
19

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, известный по работе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Амкаром», рассказал, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По словам специалиста, «Спартак» в нынешнем розыгрыше РФПЛ имеет преимущество перед конкурентами, так как не участвует в еврокубках.

– Лидерство и игра «Спартака» вас удивляют?

– «Спартаку» немного проще сейчас. ЦСКА и «Ростов» тратят много сил в Лиге чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. Это дополнительная нагрузка на конкурентов, в то время как сами красно-белые имеют больше времени на отдых и восстановление. Но я бы не сказал, что лидерство «Спатака» такое уж явное. Если бы отрыв от второго места был очков 8-10, тогда да. А так, вся борьба еще впереди.

– Кто станет чемпионом?

– Исходя из условий и подбора исполнителей, «Зенит» обязан занимать первое место даже без тренера!

Полностью интервью с Муслиным можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Муслин Славолюб
Комментарии (19)
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Александ1982
1481615296
конечно должен, с такими деньгами то)) Стоимость игроков по клубам
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Акамутo Хуевато
1481615876
Зинид можЫт выигрывать чемпионат,дажЫ без игроков,с одним Миллером.
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kykyi
1481617136
Ничего странного в его словах нет. Например Томь, собираеися играть вообще без игроков, а тут без тренера. Ноу проблем.
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Igor Belousov
1481617173
зениту не выиграть
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yorgenbarenz
1481618094
Муслин....Какой чудесный футбол играл Локо при нём! Выгнали мужичка за один косяк по вине игроков.
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filosof sparty
1481620553
Ага, Федун нам тоже рассказывал, что тренер это 10%
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subbotaspartak
1481624077
Глупость какая. А у меня версия такая: Команда встанет не пьедестал, Если её до этого Муслин тренировал. А потом его прогнали И без него игроки заиграли.
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fon_der_tan
1481625101
Вырвано из контекста! Он сказал, что с таким ресурсом и подбором игроков обязан выигрывать и без тренера, а не что выиграет!
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a_who
1481642527
с такой "крышей" и бюджетом обязаны без тренера и вратаря !
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hellkid
1481869923
по логике тогда получается, что если Зенит Чемпионство не возьмет, то Луческу - полное днище?
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