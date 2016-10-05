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Муслин: «Думаю, «Спартак» останется вне тройки призеров»

5 октября 2016, 18:14
19

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин считает «Зенит» главным фаворитом РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист известен в России по работе в «Локомотиве», «Краснодаре» и «Амкаре».

«Слежу за чемпионатом России. Слышал, что в мою бывшую команду «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Ничего страшного, что команда не может выиграть на протяжении четырех матчей. Еще поднимутся. Нужно время. Семину нужно дать поработать.

Кто станет чемпионом? Думаю, «Зенит». А «Локо» желаю попасть в первую тройку. Наверняка в тройку попадет и ЦСКА, а вот «Спартак», думаю, останется вне тройки призеров», – заявил Муслин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Муслин Славолюб
Комментарии (19)
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APchelov
1475680941
Спартак будет пятым. Их фирменная медалька - медный пятачок с двумя дырочками для верёвочки
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NEMETSRUS
1475682543
не выше пятого светит мясным
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Zubo
1475684936
В пердив
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товрос
1475685905
с Динамо поменяются местами
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nikita08
1475687577
мели емеля ......
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Фан666
1475691705
Ну похоже Зенит то будет чемпионом, потому что ЦСКА провальное в этом году, Спартак вон потряхивает сильно, Краснодар с Ростовом ну сенсационно как то будет уж. Вот за 2-3 места и будут биться Спартак, ЦСКА, Ростов и Краснодар, а Локомотивом там даже и пахнуть не будет с таким составом и игрой.
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VVM1964
1475692424
МНЕНИЕ МУСЛИНА - ПШИК .
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alp
1475692973
я думаю, 5-6 место забронировано спартаком на ближайшие лет 20 )))
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Ужас Мудко
1475696947
1.ЗЕНИТ 2.РОСТОВ 3.КРАСНОДАР 4.ЦСКА.
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VikNMar
1475701683
Да ..... " Спартаку " место в тройке не светит ........
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