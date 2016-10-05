Муслин: «Думаю, «Спартак» останется вне тройки призеров»

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин считает «Зенит» главным фаворитом РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист известен в России по работе в «Локомотиве», «Краснодаре» и «Амкаре».

«Слежу за чемпионатом России. Слышал, что в мою бывшую команду «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Ничего страшного, что команда не может выиграть на протяжении четырех матчей. Еще поднимутся. Нужно время. Семину нужно дать поработать.

Кто станет чемпионом? Думаю, «Зенит». А «Локо» желаю попасть в первую тройку. Наверняка в тройку попадет и ЦСКА, а вот «Спартак», думаю, останется вне тройки призеров», – заявил Муслин.