Муслин: «Самсонов обвинил меня во взяточничестве из-за того, что я назвал его слабым игроком и не ставил в состав»

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин подчеркнул, что обвинения экс-хавбека «быков» Олега Самсонова в том, что специалист брал взятки с игроков за попадание в стартовый состав, не имеют под собой никакого основания. По словам 63-летнего серба, футболист просто затаил на него обиду за то, что он назвал его слабым и не подходящим команде по уровню.

– Можете сравнить тот «Краснодар», в котором работали вы и нынешний?

– Даже сравнивать нечего. Начнем с того, что тогда в городе была только одна любовь – «Кубань», которую поддерживало большинство местных жителей. Сергей Николаевич [Галицкий] только начинал свой путь, и у него была другая стратегия. Мы брали либо молодых игроков, как Ламбарский, либо тех, кто стоил небольшие деньги, но имел огромный нераскрытый потенциал. Как пример – Жоаозиньо. Я нашел его в чемпионате Болгарии, когда тренировал «Левски». В Краснодаре же он вырос до того Жоаозиньо, к которому мы уже привыкли. Но кто знал этого игрока до того, как он приехал к нам? Сейчас же в клубе играют сборники, причем не из слабых стран, а даже российские: Смолов, Мамаев, Широков раньше был. Тогда я и мечтать не мог о том, что наш состав усилит игрок уровня Смолова, или приедут другие игроки сборной России основного состава.

– Почему «Краснодар» не стал продлевать с вами сотрудничество?

– У меня возникли вопросы с лицензией PRO. Плюс проблемы личного характера со здоровьем. Нужно было время, чтобы их уладить. Но Галицкий принял другое решение и не стал ждать. Он посчитал, что команда не может быть без главного тренера даже короткий период и решил найти мне замену. Никаких обид у меня нет. Мы остались с ним в хороших приятельских отношениях, которые поддерживаем до сих пор. Период работы в «Краснодаре» я всегда вспоминаю с удовольствием.

– И это даже несмотря на то, что бывший игрок этой команды Олег Самсонов обвинял вас в том, что вы берете деньги с игроков за попадание в стартовый состав?

– Самсонов поступил очень непорядочно. Но его слова не могут испортить мне впечатление от работы с этим клубом. Наверное, у него затаилась обида на меня, что я не ставил его в состав. Но я ему прямо сказал, что он слабый игрок и не тянет нужный нам уровень. Потом у Самсонова возникли проблемы с руководством. Ему не давали тренироваться с командой, а он считал, что это моя идея. На самом же деле там были какие-то разногласия с контрактом.

– Самсонов говорил, что Жоаозиньо лично платил вам 15 процентов от своей зарплаты за попадание в основу.

– А почему об этом не говорит сейчас сам Жоаозиньо?! Сколько времени уже прошло с тех пор. Почему он молчит? Что мешает ему подтвердить слова Самсонова? Меня ведь нет уже в клубе. По словам того же Самсонова, я брал деньги чуть ли не со всего состава «Краснодара». Почему другие футболисты об этом не говорят?

Полное интервью с Муслином можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».