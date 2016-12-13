Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Муслин: «Самсонов обвинил меня во взяточничестве из-за того, что я назвал его слабым игроком и не ставил в состав»

Муслин: «Самсонов обвинил меня во взяточничестве из-за того, что я назвал его слабым игроком и не ставил в состав»

13 декабря 2016, 16:37

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин подчеркнул, что обвинения экс-хавбека «быков» Олега Самсонова в том, что специалист брал взятки с игроков за попадание в стартовый состав, не имеют под собой никакого основания. По словам 63-летнего серба, футболист просто затаил на него обиду за то, что он назвал его слабым и не подходящим команде по уровню.

– Можете сравнить тот «Краснодар», в котором работали вы и нынешний?

– Даже сравнивать нечего. Начнем с того, что тогда в городе была только одна любовь – «Кубань», которую поддерживало большинство местных жителей. Сергей Николаевич [Галицкий] только начинал свой путь, и у него была другая стратегия. Мы брали либо молодых игроков, как Ламбарский, либо тех, кто стоил небольшие деньги, но имел огромный нераскрытый потенциал. Как пример – Жоаозиньо. Я нашел его в чемпионате Болгарии, когда тренировал «Левски». В Краснодаре же он вырос до того Жоаозиньо, к которому мы уже привыкли. Но кто знал этого игрока до того, как он приехал к нам? Сейчас же в клубе играют сборники, причем не из слабых стран, а даже российские: Смолов, Мамаев, Широков раньше был. Тогда я и мечтать не мог о том, что наш состав усилит игрок уровня Смолова, или приедут другие игроки сборной России основного состава.

– Почему «Краснодар» не стал продлевать с вами сотрудничество?

– У меня возникли вопросы с лицензией PRO. Плюс проблемы личного характера со здоровьем. Нужно было время, чтобы их уладить. Но Галицкий принял другое решение и не стал ждать. Он посчитал, что команда не может быть без главного тренера даже короткий период и решил найти мне замену. Никаких обид у меня нет. Мы остались с ним в хороших приятельских отношениях, которые поддерживаем до сих пор. Период работы в «Краснодаре» я всегда вспоминаю с удовольствием.

– И это даже несмотря на то, что бывший игрок этой команды Олег Самсонов обвинял вас в том, что вы берете деньги с игроков за попадание в стартовый состав?

– Самсонов поступил очень непорядочно. Но его слова не могут испортить мне впечатление от работы с этим клубом. Наверное, у него затаилась обида на меня, что я не ставил его в состав. Но я ему прямо сказал, что он слабый игрок и не тянет нужный нам уровень. Потом у Самсонова возникли проблемы с руководством. Ему не давали тренироваться с командой, а он считал, что это моя идея. На самом же деле там были какие-то разногласия с контрактом.

– Самсонов говорил, что Жоаозиньо лично платил вам 15 процентов от своей зарплаты за попадание в основу.

– А почему об этом не говорит сейчас сам Жоаозиньо?! Сколько времени уже прошло с тех пор. Почему он молчит? Что мешает ему подтвердить слова Самсонова? Меня ведь нет уже в клубе. По словам того же Самсонова, я брал деньги чуть ли не со всего состава «Краснодара». Почему другие футболисты об этом не говорят?

Полное интервью с Муслином можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Самсонов Олег Муслин Славолюб
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
14
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
16
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+