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    Муслин сказал, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ

    Экс-главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал аренду Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

    «Это огромное усиление для «Спартака». Максимович — хороший и опытный футболист. Защитник, который отлично читает игру. Никола может играть в любой схеме – и в четыре защитника, и в три. Не понимаю, почему он не играл в «Наполи». Максимович очень техничный игрок, основной футболист сборной, у него отличная игра головой. Он очень хорош.

    Со мной он не советовался, но я уверен, что Иванович или Тошич ему все рассказали. Игра в московской команде — правильный выбор для Максимовича. Ему нужно играть. Он находится в самом соку, ему необходимо выходить на поле в каждом матче. «Спартак» поможет ему в этом. Если говорить о минусах, то у него небольшая проблема со скоростью. Но остальное у него все отлично. Думаю, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ», — сказал Муслин.

    Напомним, красно-белые арендовали защитника до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2018 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:33

      хорошо если и у нас проявятся все его лучшие качества, будем надеяться что все сказанное не просто слова.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 января 2018, 20:42

      Ну уж если Муслин СКАЗАЛ.....!

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 26 января 2018, 20:41

      Хм, страшно подумать о защите сборной России, если лавочник с Наполи, будет лучшим..

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 20:37

      Над скоростью поработаем. Остальное обнадёживает.

      2
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