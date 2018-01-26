Муслин сказал, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ

Экс-главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал аренду Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

«Это огромное усиление для «Спартака». Максимович — хороший и опытный футболист. Защитник, который отлично читает игру. Никола может играть в любой схеме – и в четыре защитника, и в три. Не понимаю, почему он не играл в «Наполи». Максимович очень техничный игрок, основной футболист сборной, у него отличная игра головой. Он очень хорош.

Со мной он не советовался, но я уверен, что Иванович или Тошич ему все рассказали. Игра в московской команде — правильный выбор для Максимовича. Ему нужно играть. Он находится в самом соку, ему необходимо выходить на поле в каждом матче. «Спартак» поможет ему в этом. Если говорить о минусах, то у него небольшая проблема со скоростью. Но остальное у него все отлично. Думаю, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ», — сказал Муслин.

Напомним, красно-белые арендовали защитника до конца сезона.