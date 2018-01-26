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  • Муслин сказал, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ

Муслин сказал, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ

26 января 2018, 20:24
4

Экс-главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал аренду Николы Максимовича из «Наполи» в «Спартак».

«Это огромное усиление для «Спартака». Максимович — хороший и опытный футболист. Защитник, который отлично читает игру. Никола может играть в любой схеме – и в четыре защитника, и в три. Не понимаю, почему он не играл в «Наполи». Максимович очень техничный игрок, основной футболист сборной, у него отличная игра головой. Он очень хорош.

Со мной он не советовался, но я уверен, что Иванович или Тошич ему все рассказали. Игра в московской команде — правильный выбор для Максимовича. Ему нужно играть. Он находится в самом соку, ему необходимо выходить на поле в каждом матче. «Спартак» поможет ему в этом. Если говорить о минусах, то у него небольшая проблема со скоростью. Но остальное у него все отлично. Думаю, что Максимович будет лучшим центральным защитником РФПЛ», — сказал Муслин.

Напомним, красно-белые арендовали защитника до конца сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Сербия Муслин Славолюб
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1516988226
Над скоростью поработаем. Остальное обнадёживает.
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ФанатОтБога
1516988518
Хм, страшно подумать о защите сборной России, если лавочник с Наполи, будет лучшим..
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Serjoga
1516988564
Ну уж если Муслин СКАЗАЛ.....!
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OfaZavr
1517038415
хорошо если и у нас проявятся все его лучшие качества, будем надеяться что все сказанное не просто слова.
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