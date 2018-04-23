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  • Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»

Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»

23 апреля 2018, 16:16
25

Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что Синиша Михайлович смог бы хорошо проявить себя в «Зените».

Ранее СМИ сообщили, что сербский экс-тренер «Фиорентины», «Сампдории» и «Милана» является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить команду из Санкт-Петербурга.

«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты.

Он работал в большом клубе – в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским.

Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», – сказал Муслин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Муслин Славолюб Михайлович Синиша
Комментарии (25)
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insider_retro
1524490005
Тренер - это наёмный специалист, с присущим ему набором морально-деловых качеств... Правильный выбор коуча и определяет возможный будущий успех.... А менталитет здесь идёт на ...надцатом месте...
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alp
1524490197
работа с манчини нихрена не добавляет плюсов...
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Дед Сергей
1524491187
Своем высказыванием Муслин очевидно напоминает о себе. А что касается Михайловича - это просто насмешка над Зенитом. Таких спецов на рынке по рублю пучок.
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Татарин за ЦСКА
1524493148
Лучше Манчини в Зените не отработает ни кто уже.
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prezent2017
1524496477
Зачем брать ученика Манчини, если есть сам Манчини? Роберто насовали в состав раздолбаев, а он в этом оказался виноват.
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Каратель помойников
1524496722
да с бюджетом зины любой мог бы себя проявить-главное не ныть,да зажравшихся мажоров периодически *******
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OfaZavr
1524499010
ну если только ученик превосходит своего учителя) а вот если нет то может быть еще хуже чем при Манчини.
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raritet
1524500842
Если уж , Манчини подставили , то что здесь делать сербу.Никакой серб не может помочь в такой ситуации. Представляю, насколько зол сейчас итальянец. Обещаний было много , а в итоге , кинули его как мальчонку.1. Диспетчер так и не был куплен.2. Опорная зона так и осталась нерешенной проблемой. 3. Под те схемы, по которым он всегда работал,ему обещали классных игроков ,но накупили всякий хлам, который даже по меркам России никому не нужен и не может выполнять задачи.И все это , можно представить под демагогическим соусом. Но , когда , появилась информация, что Миллер-не помошник, у итальянца не осталось иллюзий по поводу дальнейшего пребывания своего в этой команде.
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Taps
1524500952
Семак или Бердыев. Больше некому, хватит варягов.
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zigbert
1524508685
Помощник Манчини - это настораживает.
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