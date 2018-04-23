Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что Синиша Михайлович смог бы хорошо проявить себя в «Зените».

Ранее СМИ сообщили, что сербский экс-тренер «Фиорентины», «Сампдории» и «Милана» является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить команду из Санкт-Петербурга.

«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты.

Он работал в большом клубе – в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским.

Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», – сказал Муслин.