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    Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что Синиша Михайлович смог бы хорошо проявить себя в «Зените».

    Ранее СМИ сообщили, что сербский экс-тренер «Фиорентины», «Сампдории» и «Милана» является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить команду из Санкт-Петербурга.

    «Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты.

    Он работал в большом клубе – в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским.

    Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», – сказал Муслин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 16:16
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 23 апреля 2018, 22:10

      Одну простую сказку
      А может и не сказку
      А может не простую
      Хотим вам рассказать
      Ее мы помним с детства
      А может и не с детства
      А может и не помним
      Но будем вспоминать
      Нам помнится вороне
      А может быть собаке
      А может быть корове
      Однажды повезло
      Прислал ей кто-то сыра
      Грамм думается двести
      А может быть и триста
      А может полкило
      На ель она взлетела
      А может не взлетела
      А может быть на пальму
      С разбега взобралась ©

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 21:38

      Помощник Манчини - это настораживает.

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 апреля 2018, 19:29

      Семак или Бердыев.
      Больше некому, хватит варягов.

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 апреля 2018, 19:27

      Если уж , Манчини подставили , то что здесь делать сербу.Никакой серб не может помочь в такой ситуации. Представляю, насколько зол сейчас итальянец. Обещаний было много , а в итоге , кинули его как мальчонку.1. Диспетчер так и не был куплен.2. Опорная зона так и осталась нерешенной проблемой. 3. Под те схемы, по которым он всегда работал,ему обещали классных игроков ,но накупили всякий хлам, который даже по меркам России никому не нужен и не может выполнять задачи.И все это , можно представить под демагогическим соусом. Но , когда , появилась информация, что Миллер-не помошник, у итальянца не осталось иллюзий по поводу дальнейшего пребывания своего в этой команде.

      -2
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      Рейтинг: +1311

      Taps > raritet 23 апреля 2018, 19:30

      Кто Макаронника подставлял ?
      Тренеришка, конъюктурщик ...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:56

      ну если только ученик превосходит своего учителя) а вот если нет то может быть еще хуже чем при Манчини.

      4
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 18:18

      да с бюджетом зины любой мог бы себя проявить-главное не ныть,да зажравшихся мажоров периодически *******

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 18:14

      Зачем брать ученика Манчини, если есть сам Манчини? Роберто насовали в состав раздолбаев, а он в этом оказался виноват.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 17:19

      Лучше Манчини в Зените не отработает ни кто уже.

      -1
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      Рейтинг: +876

      movie > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 17:34

      я бы сказал: хуже не будет

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > movie 23 апреля 2018, 18:03

      ну или так

      1
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 23:58

      Манчини чем-то напоминает бывшего тренера ЦСКА Зико!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 24 апреля 2018, 11:16

      Чем????

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 13:23

      результатом и отношением)))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 24 апреля 2018, 14:04

      а,ну если ты про это.Тогдая согласен))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 17:12

      Михайлович как и сам Манчини нигде долго не задерживался значит как тренер ни кого не устраивал

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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 23 апреля 2018, 16:46

      Своем высказыванием Муслин очевидно напоминает о себе. А что касается Михайловича - это просто насмешка над Зенитом. Таких спецов на рынке по рублю пучок.

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