Муслин: «Если Михайлович возглавит «Зенит», это пойдет клубу на пользу. У него может получиться лучше, чем у Манчини»

Одну простую сказку
А может и не сказку
А может не простую
Хотим вам рассказать
Ее мы помним с детства
А может и не с детства
А может и не помним
Но будем вспоминать
Нам помнится вороне
А может быть собаке
А может быть корове
Однажды повезло
Прислал ей кто-то сыра
Грамм думается двести
А может быть и триста
А может полкило
На ель она взлетела
А может не взлетела
А может быть на пальму
С разбега взобралась ©
Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что Синиша Михайлович смог бы хорошо проявить себя в «Зените».
Ранее СМИ сообщили, что сербский экс-тренер «Фиорентины», «Сампдории» и «Милана» является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить команду из Санкт-Петербурга.
«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты.
Он работал в большом клубе – в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским.
Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», – сказал Муслин.