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Славолюб Муслин
Материалы
Славолюб Муслин - материалы
Сербия
15 июня 1953 (73)
Тренер
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«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России
Из 17-ти клубов, в которых работал Славолюб Муслин, четыре были из России. Сербский тренер рассказал журналисту Сергею Беседину, как его выдавили из «Амкара», почему врет Олег Самсонов и ответил, сдавал ли «Краснодар» матч с «Крыльями».
13.12.2016 17:50
5
«Севилья» и «Ливерпуль» вышли в финал ЛЕ. Раньери отпраздновал чемпионство. Дайджест событий дня
Муслин возглавил сборную Сербии. Спаллетти хочет приобрести Витселя. Месси обвинили во влиянии на подбор тренеров и игроков сборной Аргентины. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.05.2016 00:00
10
Месси получил новый приз в карьере. Вальке выгнали из футбола на 12 лет. Дайджест событий дня
Игуаин не захотел переходить в «Челси» в январе. В Мекке убрали всю рекламу с изображением Неймара. «Ростову» запретили регистрировать новичков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.02.2016 23:30
«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве
Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов прошелся в интервью по тренеру Славолюбу Муслину, заявив, что тот брал деньги с игроков. Ситуация и обвинение – не впервые в истории чемпионата России. «Бомбардир» вспоминает похожие скандалы.
12.02.2016 16:00
2
Муслин подаст в суд на Самсонова. Блан подписал новый контракт с «ПСЖ». Дайджест событий дня
Моуринью может получить должность в Португалии. «Реал» избавится от Родригеса в конце сезона. «Динамо» договорилось о переходе защитника «Эльфсборга». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.02.2016 23:34
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