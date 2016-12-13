«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России

– Вашим последним клубом в России был «Амкар». У вас был конфликт и с клубом, и с игроками. Расскажете, как все было на самом деле?

– Работали, все было нормально. В один момент нам перестали платить деньги. Проходит месяц, второй, третий. Руководство все обещает и обещает, но ничего не меняется. Обстановка в команде становится все больше и больше напряженной. В таких условиях нормально сконцентрироваться на футболе уже было невозможно.

– Футболисты не могли потерпеть несколько месяцев без зарплаты?

– Когда речь идет о двух-трех месяцах, это не проблема. Но нам не платили больше полугода. У ребят кредиты, нужно кормить семьи. Допустим, футболист купил машину в кредит и каждый месяц должен вносить определенную сумму денег. Он, разумеется, рассчитывает погашать ее из своей зарплаты, которая полагается согласно контракту. А зарплату эту ему не платят. Из-за кредита ему начисляют штраф, и он уже должен еще больше. Кто будет возмещать это?

– В итоге, вы подали в суд.

– Мои адвокаты выиграли дело. Я был прав по всем буквам закона. Как и полагается в таких случаях, «Амкар» выплатил мне все долги по зарплате и неустойку за разрыв контракта.

– Некоторые болельщики пермской команды говорили, что вы непорядочный человек. Кризис, мало денег, а вы «раздели» клуб.

– Непорядочным тогда было только руководство. Поверьте, если бы я эти деньги не вытащил через суд, они бы все равно пошли не на нужды команды, а в личный карман управляющим «Амкара».

– Вы заслуживали эти деньги, учитывая результаты? При вас «Амкар» стоял в зоне вылета, а затем, при новом тренере, остался в РФПЛ.

– Как только пришел Гаджи Гаджиев, всем сразу же начали платить все в срок. Этим, во многом, и объясняются дальнейшие удачные результаты «Амкара». Футболисты не только начали получать деньги, но и поняли, что задержек не будет. Вот они и заиграли в полную силу, получив новый импульс. Поймите, это на любительском уровне футболистов можно мотивировать играть бесплатно ради романтической любви к футболу. Профессионалы не будут выкладываться, если им не платят по шесть месяцев.

– У вас были конфликты с болгарскими легионерами «Амкара»?

– Были. Больше всех скандалил Пеев, который думал, что если [находится] долгое время в клубе, то может уже полностью руководить командой. Порой вел себя так, будто главный тренер не я, а он. Ходил даже к президенту клуба, пытался давить, используя свой авторитет ветерана «Амкара». За время работы в России я привык ко многому. Сказать, что я на него злюсь? Каждый человек имеет право на свое мнение. Возможно, он искренне верил, что именно его рекомендации приведут к лучшему.

– Из «Локомотива» в 2007 году вас тоже уволили, не дав доработать концовку чемпионата.

– Честно говоря, я сам не знаю до конца, почему так произошло. Это надо спрашивать у тогдашнего руководства. Мы выдали большую серию матчей без поражений (18 игр – прим. «Б»), шли в тройке лидеров. Даже многие нейтральные специалисты считали, что мы главный претендент на чемпионство. Я думаю, что причина моего увольнения – это поражение в еврокубках от «Зульте-Варегема». Тогда все нас сильно травили по этому поводу: пресса, болельщики, представители других клубов. Наверно, руководители «Локо» посчитали, что поражение от полупрофессиональной команды удар по имиджу клуба и решили со мной больше не работать.

– Осталась обида на «Локомотив»?

– Прошло много времени, поэтому говорить об этом нет смысла. Конечно, было неприятно, что мне не дали доработать хотя бы тот сезон до конца. Но важно другое: до сих пор, где бы я ни встретился с болельщиками «Локомотива», они сожалеют о моем увольнении. Многие говорят, что если бы я остался до конца, то чемпионство было бы нашим. Мне очень приятно, что фанаты «Локо» даже спустя 10 лет не поменяли свое мнение и помнят меня.

– За нынешним «Локомотивом» следите?

– Конечно. В клуб вернулся Семин и это уже говорит о многом. Другой правильный шаг – это сотрудничество с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Вместе с такими легендами команды, как Лоськов и Пашинин, «Локо» должен вернуть былые позиции лидера российского футбола. Эти люди сделали в свое время для успеха «Локомотива» в сотни раз больше, чем кто либо. Никто кроме них не знает, как начинался их путь, и до каких достижений они дошли вместе. Единственное, что им нужно – это время и результат обязательно появится.

– Вторым российским клубом, в котором вы работали, был «Краснодар». Вас удивляют нынешние достижения команды Галицкого?

– Ничего удивительного. Я очень хорошо знаю президента, и финансовые вливания, которые он сделал, не могут не приносить результаты. Галицкий выстроил клубную систему, развивает детский футбол, построил стадион, приобретает в свою команду игроков высокого уровня. Все это в совокупности и привело к последним успехам.

– Можете сравнить тот «Краснодар», в котором работали вы и нынешний?

– Даже сравнивать нечего. Начнем с того, что тогда в городе была только одна любовь – «Кубань», которую поддерживало большинство местных жителей. Сергей Николаевич [Галицкий] только начинал свой путь, и у него была другая стратегия. Мы брали либо молодых игроков, как Ламбарский, либо тех, кто стоил небольшие деньги, но имел огромный нераскрытый потенциал. Как пример – Жоазиньо. Я нашел его в чемпионате Болгарии, когда тренировал «Левски». В Краснодаре же он вырос до того Жоазиньо, к которому мы уже привыкли. Но кто знал этого игрока до того, как он приехал к нам? Сейчас же в клубе играют сборники, причем не из слабых стран, а даже российские: Смолов, Мамаев, Широков раньше был. Тогда я и мечтать не мог о том, что наш состав усилит игрок уровня Смолова, или приедут другие игроки сборной России основного состава.

– Почему «Краснодар» не стал продлевать с вами сотрудничество?

– У меня возникли вопросы с лицензией PRO. Плюс проблемы личного характера со здоровьем. Нужно было время, чтобы их уладить. Но Галицкий принял другое решение и не стал ждать. Он посчитал, что команда не может быть без главного тренера даже короткий период и решил найти мне замену. Никаких обид у меня нет. Мы остались с ним в хороших приятельских отношениях, которые поддерживаем до сих пор. Период работы в «Краснодаре» я всегда вспоминаю с удовольствием.

– И это даже, несмотря на то, что бывший игрок этой команды Олег Самсонов обвинял вас в том, что вы берете деньги с игроков за попадание в стартовый состав?

– Самсонов поступил очень непорядочно. Но его слова не могут испортить мне впечатление от работы с этим клубом. Наверное, у него затаилась обида на меня, что я не ставил его в состав. Но я ему прямо сказал, что он слабый игрок и не тянет нужный нам уровень. Потом у Самсонова возникли проблемы с руководством. Ему не давали тренироваться с командой, а он считал, что это моя идея. На самом же деле там были какие-то разногласия с контрактом.

– Самсонов говорил, что Жоазиньо лично платил вам 15 процентов от своей зарплаты за попадание в основу.

– А почему об этом не говорит сейчас сам Жоазинью?! Сколько времени уже прошло с тех пор. Почему он молчит? Что мешает ему подтвердить слова Самсонова? Меня ведь нет уже в клубе. По словам того же Самсонова, я брал деньги чуть ли не со всего состава «Краснодара». Почему другие футболисты об этом не говорят?

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– В ситуации с «Амкаром» вы были уверены в своей правоте, подали в суд и выиграли. Почему тогда не подадите в суд на Самсонова?

– Я консультировался со своим адвокатом и хотел идти в суд, но он отговорил меня. Юристы долгое время изучали интервью Самсонова и пришли к выводу, что в данном случае выиграть судебный процесс нереально. Самсонов не говорит, что я брал деньги с него. В этом случае если бы он не предоставил доказательств, его можно было бы засудить. Он высказывается так, что якобы слышал на словах от других игроков, что я брал с кого-то деньги. А это уже не прямое, а косвенное обвинение.

– В «Краснодаре» вас обвинял и португалец Руй Мигель.

– Я тренировал Зидана, Яя Туре, Видича, Ивановича, Лоськова, Тихонова, Широкова. И никто из них не сказал обо мне ни одного плохого слова. А вот Руй Мигель, португалец, который после чемпионата России оказался в румынской «Астре», а прошлый год провел в молдавском «Зимбру», меня критикует. Вам самому не смешно? То же могу и сказать про Самсонова. После «Краснодара» он не играл ни в одном сильном клубе. Уже тогда я видел, что это игроки не уровня «Краснодара» и прямо говорил им, что нам не по пути.

– Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» в 2013 году был договорным?

– Не думаю.

– Вы ведь могли об этом и не знать. Разве игроки не могут сами сдать матч?

– Лично я никогда такими вещами не занимался. Не понимаю, как на таком высоком уровне можно сдавать игры и зачем это делать? В «Краснодаре» уже на тот момент были хорошие зарплаты. Какой нормальный футболист станет рисковать своей карьерой и контрактом? Я хорошо помню ту игру и как нас критиковали. Но я не думаю, что ребята специально сдали тот матч. Накануне у Галицкого был день рождения, и все мы хотели ему сделать подарок и победить. То поражение команда пережила очень болезненно.

– Ваш третий российский клуб, «Химки», по амбициям уступал «Локомотиву» и «Краснодару». Почему вы согласились его тренировать?

– У нас был отличный коллектив. Мне было приятно работать с такими футболистами, как Тихонов, Широков. Да, эта команда не вела борьбу за еврокубки, но мы показывали хороший футбол.

– Тихонов тогда уже доигрывал, а Широков считался футболистом среднего уровня. Какими их увидели вы?

– Андрей поразил меня своей работоспособностью и отношением к делу. Настоящий профессионал. Когда мы собирались с командой на восстановительные тренировки по воскресеньям, я предлагал ему не тратить на дорогу по полтора часа, а оставаться дома с семьей и работать индивидуально. Но он отказался от этой привилегии, и сказал, что как капитан должен быть с командой. Роман выделялся высоким уровнем игры и интеллекта. Уже тогда я ему говорил, что «Химки» – это не его команда, и он должен быть в более сильном клубе.

– Почему Широков заиграл так поздно?

– Ему просто не хватало уверенности. Я старался найти к нему психологический подход, специально просил его, чтобы он брал игровую инициативу на себя.

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– Почему ваш второй сезон в «Химках» выдался неудачным?

– Широков ушел в «Зенит», Тихонов уехал в Казахстан, продали Воробьева и еще пару игроков. Все лидеры ушли, а на их место руководство не сделало никаких новых приобретений. Вместо этого начался бардак. Президент клуба Стрельченко позволил себе войти в раздевалку и материть меня и команду. Начал учить футболистов, как правильно играть в футбол, а мне указывать, кого надо ставить в состав, а кого нет. Видимо, для него норма унижать своих сотрудников и подчиненных. Терпеть такие вещи я не стал и сразу решил покинуть команду.

– Опишите одним словом чемпионат России.

– Специфический. Здесь очень много нюансов: искусственные поля, долгие перелеты, холодный климат зимой, менталитет местных футболистов. Поэтому у многих западных тренеров, добившихся успеха в Европе, часто не получается с российскими клубами.

– Может, проблема в самих российских футболистах? Даже молодым игрокам платят слишком большие зарплаты и многие перестают развиваться.

– Такая проблема свойственна и для Сербии.

– Ну, в Сербии даже хорошему молодому игроку не будут платить больше полутора тысяч долларов в месяц.

– Да, в Сербии зарплаты небольшие. Но как только молодой сербский футболист подписывает контракт с зарубежным клубом и получает на руки несколько солидных зарплат, футбол для него тоже отходит на второй план, и начинаются машины, девочки, дискотеки. Не думайте, что такое происходит только с российской молодежью.

– Назовите трех самых талантливых молодых игроков, с которыми вы работали?

– Зидан в «Бордо», Яя Туре в донецком «Металлурге» и Видич – в «Црвене Звезде».

– А из русских?

– Игорь Ламбарский из «Краснодара» и Иван Старков – из «Локомотива». Очень сильные были ребята для своего возраста. И мне очень жаль, что они не заиграли на высоком уровне даже по меркам России.

– Приглашение в «Зенит» Мирчи Луческу оправдано?

– Луческу давал долгие годы результат в «Шахтере» и делал это не только в чемпионате Украины, но и в еврокубках. Он доказывал свой уровень на протяжении многих лет, поэтому я могу понять руководителей «Зенита», почему они остановили на нем свой выбор.

– Лидерство и игра «Спартака» вас удивляют?

– «Спартаку» немного проще сейчас. ЦСКА и «Ростов» тратят много сил в Лиге Чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. Это дополнительная нагрузка на конкурентов, в то время как сами «красно-белые» имеют больше времени на отдых и восстановление. Но я бы не сказал, что лидерство «Спатака» такое уж явное. Если бы отрыв от второго места был очков 8-10, тогда да. А так, вся борьба еще впереди.

– Кто станет чемпионом?

– Исходя из условий и подбора исполнителей, «Зенит» обязан занимать первое место даже без тренера!

– Скажите честно, вы болеете в России за какой-то клуб?

– Поддерживаю две мои команды, в которых я работал: «Локомотив» и «Краснодар». В этих клубах у меня осталось много друзей и знакомых, как среди руководителей, так и среди игроков и болельщиков.

– Вы бы вернулись работать в Россию, если бы вам предложили?

– Конечно, почему нет? Мне нравится ваш чемпионат и в нем интересно работать. Было много положительных моментов, которые перекрывают негатив. У меня остались хорошие отношения со многими людьми в вашей стране. Я готов работать в любом клубе РФПЛ, кроме «Амкара».

– За 28 лет тренерской карьеры вы работали только с клубами. Весной вас пригласили в сборную Сербии. Насколько работа клубного тренера отличается от того, что вы делаете в сборной?

– В клубе ты работаешь каждый день, общаешься с игроками всю неделю. Когда ведешь полноценный тренировочный процесс, в любой момент можно внести изменения, понимаешь, прогрессирует твоя команда или нет. В сборной этого всего нет. За те несколько дней, что собираются футболисты, многое не поменять. Да, можно объяснить им что-то по тактике, настроить психологически, но поставить игру как в клубе, нереально. Тренер сборной – это больше хороший менеджер или селекционер. Это совсем другая работа. В клубе работать интереснее. Постоянно видишь своих футболистов, минимум раз в неделю у тебя игра, можешь купить игрока, который нравится. Каждый день ощущаешь результаты труда и прогресса. С другой стороны, в сборной можно рассчитывать на всех сильнейших игроков страны, создать готовую команду из готовых игроков.

– Почему вы согласились возглавить Сербию?

– Для любого специалиста возглавить сборную своей страны большое достижение. Я не мог отказаться. Желание чаще отдыхать и иметь больше свободного времени тут не причем. Хватает работы и в сборной. Стараюсь ездить на матчи местного чемпионата и просматривать молодых игроков. Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты в сборную из местного чемпионата чаще собирались вместе и тренировались. Это один из пунктов плана развития сербского футбола, который я придумал. Надеюсь вместе со своими помощниками постараться поднять футбол в Сербии.

– Расскажите одну из секретных деталей плана.

– Мы ввели еженедельные тренировки сборников и потенциальных кандидатов в сборную из сербского чемпионата. Стараемся собираться хотя бы раз-два в неделю, чтобы тренироваться вместе, наигрывать комбинации. Конечно, есть сложности. Не все клубы с радостью готовы отпускать своих игроков в середине недели, чтобы они тренировались отдельно. Стараемся находить компромисс.

– Многие сербские футболисты на хорошем счету в Европе, играют в топовых клубах и чемпионатах. Почему сборная играет так слабо?

– Хороших игроков много, а позиций на поле всего 11. Подобрать оптимальное сочетание футболистов не просто. Плюс многое зависит от микроклимата в коллективе, от настроя на соперников, от психологии. Моя работа как главного тренера – выпустить в конкретный день в конкретном матче всех сильнейших на данный момент.

– Хотите приехать с Сербией на чемпионат мира в Россию?

– Этого хочу не только я, но и вся команда, вся наша страна. Но мы понимаем, что будет очень сложно, вся борьба впереди. Мы взяли 8 очков из 12 возможных – и это неплохой результат. Могли выиграть три встречи и четырех, вели 2:1 с Ирландией, но пропустили. Больше всего я рад, что во всех официальных встречах нам удавалась игра. Во всех матчах мы играли лучше соперников, поэтому результаты закономерны.

– Ожидали, что сборная России провалится на Евро-2016?

– Нет. Думал, что из группы Россия выйдет. У вашей сборной был хороший состав.

– Ошибки в тактике?

– Дело не только в тактике. Игроки приезжают из разных клубов, у них могут быть между собой не самые лучшие отношения. В сборных многое решает командный микроклимат. Слуцкий работой в клубе доказал высокий уровень. Леонид сделал ставку на игроков из своего ЦСКА, чей уровень хорошо знал. Возможно, он слишком сильно верил в них, а игроки других клубов не нашли общий язык. Что-то пошло не так и все это отразилось на результатах.

– Черчесов – правильный выбор?

– Думаю, что да. Он неплохо работал в России, добился успехов в Польше с «Легией». Для российской сборной это оптимальная кандидатура на данный момент.