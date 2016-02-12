«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве

Анатолий Бышовец

Год скандала: 2007

Обвинитель: журналист Алексей Андронов

Цитата: «Я не думаю, что Бышовец брал деньги. Я это знаю. Это было сказано в эфире программы «90 минут», а уже на следующий день начался, грубо говоря, шухер. Анне Дмитриевой позвонил Юрий Семин, бывший в то время президентом «Локомотива». Когда позвонил Семин, выяснилось, что особых извинений он не ждет. Я долго не верил и считал все это фантазиями моего товарища-агента, завистников-тренеров и футболистов, которые не попадают в состав. Но рано или поздно критическая масса перевесила».

Реакция тренера: «Я с этим разберусь и подумаю, какое мне принять решение. Дело в том, что я к этому отношусь абсолютно спокойно. В свое время наша страна пережила страшные времена, когда людей обвиняли в измене Родине. Поэтому к тому, что делают негодяи, я отношусь совершенно спокойно».

Последствия: до суда дело не дошло, да никто и не стремился к этому. Периодически журналист и тренер перестреливались между собой в интервью: Андронов рассказывал о реакции Юрия Семина и Вадима Евсеева, Бышовец привычно отвечал красивыми цитатами. Понемногу история затихла, но бывшему тренеру «Локомотива» до сих пор припоминают то скандальное заявление телекомментатора.

Где сейчас тренер: там же, где и последние восемь лет – в кресле футбольного эксперта. Правда, осенью 2009-го Бышовец вернулся в футбол в качестве тренера-консультанта «Кубани», но не проработал там и месяца, а затем краснодарский клуб вылетел из РФПЛ.

Курбан Бердыев

Год скандала: 2015

Обвинитель: бывший защитник Андрей Стрельцов, игравший под руководством Бердыева в «Рубине».

Цитата: «Бердыев со всех берет. Берет от контракта и от зарплаты. Когда сказал, что нужно платить за место в составе? Сразу, как только я контракт подписал. Он сказал Сарсании: «Как только ему выдадут сумму, надо отдать часть». Я говорю: «Не вопрос». Тренировался, сидел на теоретических занятиях, но не играл ни за дубль, ни за основу. Я отдал деньги, но Бердыев меня все равно не выпускал. Ссылался на то, что я мягко играл на тренировке».

Реакции тренера не последовало, но появилась информация о том, что Бердыев намерен подать в суд за клевету.

Последствия: Стрельцов принес извинения за свои слова. При этом бывший футболист сначала обвинил СМИ в преследовании «каких-то своих интересов, чтобы опорочить нормальных людей», а затем никак не прореагировал на выложенную подлинную аудиозапись интервью, согласно которой никаких претензий к интервьюеру возникнуть не могло.

Где сейчас тренер: рвется в Лигу чемпионов с «Ростовом».

Валерий Петраков

Год скандала: 2015

Обвинитель: бывший защитник Андрей Стрельцов, игравший под руководством Петракова в брянском «Динамо».

Цитата: «В Брянске я пробыл недолго. Как только Петраков там появился, я сразу ушел. Он пришел и сказал, что ему нужно платить за то, чтобы я играл».

Реакция тренера: «Это просто какое-то издевательство. Вы поймите, я даже про такого футболиста Стрельцова не слышал. У меня люди играют те, которым я доверяю. Если по каким-то параметрам человек не проходит в основной состав, уж поверьте, это не моя вина. Надо посоветоваться с юристом, президентом «Торпедо», прежде чем какие-то шаги делать. Обсудим, и, если будет такая необходимость, воспользуюсь этим, просто чтобы этого человека наказать. Чтоб он знал, как такие высказывания опубликовывать и делать такую клевету».

Последствия: до суда снова не дошло, как и в случае с Бердыевым. Стрельцов извинился сразу перед всеми «обвиняемыми». Поэтому вопрос быстро закрыли, хотя подлинность интервью бывшего футболиста, опять-таки, была доказана мгновенно.

Где сейчас тренер: в московском «Торпедо», которое идет на девятом месте в зоне «Центр» второго дивизиона.

Славолюб Муслин

Год скандала: 2016

Обвинитель: бывший полузащитник Олег Самсонов, игравший под руководством Муслина в «Краснодаре».

Цитата: «Ребята рассказывали, что Славолюб берет деньги с игроков. Это очевидно, это многие знали. Сколько? Подписывается контракт, допустим. Прописываются премиальные, что-то отдается. Или какой-то процент от зарплаты. Не знаю, сколько: ползарплаты или двадцать процентов. Я никогда тренерам деньги не давал».

Реакция тренера: «Мне нечего сказать в ответ на эту глупость. Самсонов должен доказать, что это правда. Я готов пройти с Олегом тест на детекторе лжи. Сначала он, потом я. Нужны доказательства, и я хочу, чтобы он доказал свои слова. Мне очень обидно такое слышать. Бред полнейший. Я могу сказать что угодно про любого. Например, что он гомосексуалист и что пять человек его видели в компании с мужчиной. Но я же, не имея доказательств, такого себе не позволяю сказать».

Где сейчас тренер: на заслуженном отдыхе. Летом 62-летний сербский специалист был уволен менее чем через три месяца после назначения в льежский «Стандард», с которым умудрился не попасть в групповой этап Лиги Европы.

Что дальше? Агент игрока Артем Минасов был краток: «Моя позиция полностью совпадает с позицией Олега», сам же футболист еще на прошлой неделе объявил о завершении карьеры и теперь, по-видимому, на некоторое время станет звездой в СМИ. Ну а Муслин настроен решительно: «Обсужу с моим адвокатом возможность подачи в суд на Самсонова». Время покажет, закончится ли эта история ровно так же, как и две предыдущие (нелепыми извинениями), просто утихнет, как в случае с Бышовцем и Андроновым или же дело действительно дойдет до судебных разбирательств.

При подготовке материала использованы цитаты с порталов sports.ru, sport.ru, matchtv.ru и sport-express.ru.