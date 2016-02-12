Месси получил новый приз в карьере. Вальке выгнали из футбола на 12 лет. Дайджест событий дня

Эмери согласен перевезти финал Кубка Испании в Китай

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери остался жутко недоволен тем, что финал Кубка Испании, где его команда сразится с «Барселоной», может состояться на «Камп Ноу». «Уж лучше сыграть в Китае, чем дать каталонцам преимущество своего поля», – логично рассудил двукратный чемпион Лиги Европы. В ответ на это рассерженного Эмери попытались задобрить наградой лучшему тренеру Примеры в январе. Ну а окончательное решение по месту проведения финала будет принято позже.

Агент Селюк не стал защищать Муслина

Главная вчерашняя история об обвинении футболиста Олега Самсонова в вымогательстве в адрес бывшего главного тренера «Краснодара» Славолюба Муслина была популярна и сегодня. Слово известному агенту Дмитрию Селюку, который ранее работал с сербским специалистом: «Мог ли Муслин просить с игроков деньги за попадание в состав? Он способен на все и просто хочет и умеет казаться добреньким. За спиной у людей, которые его привели, он старается играть в своем кино. Муслин умеет присесть на уши, рассказать разные истории хорошие. Цель – набить себе цену и набить себе карманы».

«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве

В Мекке избавились от рекламы с Неймаром

Рекламные щиты, на которых нападающий «Барселоны» Неймар всего лишь рекомендует питаться в «Макдоналдсе», были демонтированы в Мекке – священном для мусульман городе Саудовской Аравии. Причина – оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарии излишни.

Месси впервые в карьере выиграл приз лучшего игрока Примеры по итогам месяца

И это никакая не шутка: пятикратный обладатель «Золотого мяча» действительно никогда не становился лучшим игроком месяца в испанской лиге до нынешнего года. Эту награду вручают с осени 2013 года, однако даже с этого момента нападающий «Барселоны» Лионель Месси ни разу ее не завоевал. Что ж, вот и настал этот светлый миг, а всего-то надо было забить шесть голов за январь 2016-го, причем половину из них – в ворота «Гранады».

Зависть Широкова – удар по фанатам «Спартака»

Новичок ЦСКА Роман Широков, уйдя из «Спартака», уже ничем не порадует фанатов «красно-белых» на поле, а в интервью – тем более. «Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб», – радостно заявил бывший игрок «Спартака».

«Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков». Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

«Локомотив» подыскал замену Умару Ниассу в лице бывшего игрока «Милана»

Распрощавшись со своим лучшим форвардом Умаром Ниассом, уехавшим завоевывать сердца фанатов «Эвертона», московский «Локомотив» решил договориться о покупке 22-летнего нигерийского нападающего Изекиля Хенти. Сообщается, что нынешний клуб африканца – словенская «Олимпия» – отпустит своего игрока за 5,5 млн евро. Ранее Хенти принадлежал «Милану», однако не провел в основном составе «россонери» ни одной игры. Сейчас на счету нигерийца восемь голов в 21 матчах словенской лиги.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Игнатьев вернулся в «Локомотив»

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Вот и появилась проблема для Курбана Бердыева, решение которой никак не зависит от него самого. Вердикт РФС неумолим: «Ростов» не сможет заявить новых игроков, пока не расплатится со своим нынешним форвардом Неманьей Николичем. Причем клуб обязан не только покрыть все долги по зарплате, но и выплатить проценты за задержку, а также компенсировать расходы игрока на юриста.

Новые репрессии ФИФА: Жерома Вальке выгнали из футбола на 12 лет

Очередное суровое решение Комитета по этике ФИФА настигло бывшего генерального секретаря этой организации – Жерома Вальке. Сообщается, что 55-летний француз принимал участие в различных коррупционных схемах, а также не соблюдал регламент организации и нарушил целых семь статей Кодекса этики. В частности, функционер пытался реализовать теле– и медиаправа на матчи чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ниже их реальной стоимости. Как итог – аж 12-летний запрет на ведение любой футбольной деятельности.

Бензема соврал про просмотр скандальной видеозаписи Вальбуэна

Новый поворот в деле с шантажом Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Оказывается, один из участников скандала – нападающий «Реала» Карим Бензема – признался, что никакого видео в глаза не видел, хотя раньше говорилось об обратном. «Я хотел быть слишком умным. Это похоже на ситуацию, когда кто-то рассказывает о фильме, которого никогда не видел. Тяжело видеть себя на всех каналах, словно я террорист. Дело о «скандальном видео Вальбуэна» превратилось в «скандал Бензема». Мне противно», – заявил француз. Кто-нибудь хочет ему посочувствовать?

Игуаин отказался от перехода в «Челси» в январе

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин не решился уезжать в «Челси» в зимнее трансферное окно. Англичане подготовили более 40 млн фунтов за трансфер игрока, который настрелял 24 гола в 24 матчах серии А в текущем сезоне. Впрочем, сам аргентинец так и не добился от Гуса Хиддинка обещаний регулярно попадать в основной состав «синих» и не стал менять битву за «скудетто» на борьбу за место в десятке АПЛ.

Раньери указал Венгеру на забывчивость

В свете нескольких скандальных новостей Клаудио Раньери и Арсен Венгер вернули нас в мир футбола, напомнив о грядущем сражении «Лестера» против «Арсенала» небольшой пикировкой в прессе. «Рад, что у Раньери все хорошо, но зато он никогда меня не обыгрывал, и я надеюсь, что так и будет в дальнейшем», – заявил французский специалист. Итальянец в долгу не остался и в ответ на это напомнил ему, кто именно выбил «канониров» из Лиги чемпионов более десяти лет назад: «Когда я работал в «Челси», мы обыграли «Арсенал» со счетом 2:1 в четвертьфинале. Я скажу ему в воскресенье. Я помню то, что хочу помнить».

Достойный ход, синьор Раньери, теперь ждем первоклассного футбола. Остается добавить, что матч «Арсенал» – «Лестер» начнется в воскресенье, 14 февраля, в 15:00 по московскому времени.

Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой

Линекер, Манчини и другие известные игроки «Лестера», которые не были на первом месте