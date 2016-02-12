Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Месси получил новый приз в карьере. Вальке выгнали из футбола на 12 лет. Дайджест событий дня

Месси получил новый приз в карьере. Вальке выгнали из футбола на 12 лет. Дайджест событий дня

Эмери согласен перевезти финал Кубка Испании в Китай

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери остался жутко недоволен тем, что финал Кубка Испании, где его команда сразится с «Барселоной», может состояться на «Камп Ноу». «Уж лучше сыграть в Китае, чем дать каталонцам преимущество своего поля», – логично рассудил двукратный чемпион Лиги Европы. В ответ на это рассерженного Эмери попытались задобрить наградой лучшему тренеру Примеры в январе. Ну а окончательное решение по месту проведения финала будет принято позже.

Агент Селюк не стал защищать Муслина

Главная вчерашняя история об обвинении футболиста Олега Самсонова в вымогательстве в адрес бывшего главного тренера «Краснодара» Славолюба Муслина была популярна и сегодня. Слово известному агенту Дмитрию Селюку, который ранее работал с сербским специалистом: «Мог ли Муслин просить с игроков деньги за попадание в состав? Он способен на все и просто хочет и умеет казаться добреньким. За спиной у людей, которые его привели, он старается играть в своем кино. Муслин умеет присесть на уши, рассказать разные истории хорошие. Цель – набить себе цену и набить себе карманы».

«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве

В Мекке избавились от рекламы с Неймаром

Рекламные щиты, на которых нападающий «Барселоны» Неймар всего лишь рекомендует питаться в «Макдоналдсе», были демонтированы в Мекке – священном для мусульман городе Саудовской Аравии. Причина – оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарии излишни.

Месси впервые в карьере выиграл приз лучшего игрока Примеры по итогам месяца

И это никакая не шутка: пятикратный обладатель «Золотого мяча» действительно никогда не становился лучшим игроком месяца в испанской лиге до нынешнего года. Эту награду вручают с осени 2013 года, однако даже с этого момента нападающий «Барселоны» Лионель Месси ни разу ее не завоевал. Что ж, вот и настал этот светлый миг, а всего-то надо было забить шесть голов за январь 2016-го, причем половину из них – в ворота «Гранады».

Зависть Широкова – удар по фанатам «Спартака»

Новичок ЦСКА Роман Широков, уйдя из «Спартака», уже ничем не порадует фанатов «красно-белых» на поле, а в интервью – тем более. «Я являюсь воспитанником ЦСКА, и мне хотелось играть в родном клубе. Не всем так везет, как Игорю Акинфееву, который всю жизнь в ЦСКА. Я бы тоже так хотел, но у меня не получилось. Очень счастлив, что сейчас настал момент, что я могу вернуться и играть за родной клуб», – радостно заявил бывший игрок «Спартака».

«Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков». Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

«Локомотив» подыскал замену Умару Ниассу в лице бывшего игрока «Милана»

Распрощавшись со своим лучшим форвардом Умаром Ниассом, уехавшим завоевывать сердца фанатов «Эвертона», московский «Локомотив» решил договориться о покупке 22-летнего нигерийского нападающего Изекиля Хенти. Сообщается, что нынешний клуб африканца – словенская «Олимпия» – отпустит своего игрока за 5,5 млн евро. Ранее Хенти принадлежал «Милану», однако не провел в основном составе «россонери» ни одной игры. Сейчас на счету нигерийца восемь голов в 21 матчах словенской лиги.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Игнатьев вернулся в «Локомотив»

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

Вот и появилась проблема для Курбана Бердыева, решение которой никак не зависит от него самого. Вердикт РФС неумолим: «Ростов» не сможет заявить новых игроков, пока не расплатится со своим нынешним форвардом Неманьей Николичем. Причем клуб обязан не только покрыть все долги по зарплате, но и выплатить проценты за задержку, а также компенсировать расходы игрока на юриста.

Новые репрессии ФИФА: Жерома Вальке выгнали из футбола на 12 лет

Очередное суровое решение Комитета по этике ФИФА настигло бывшего генерального секретаря этой организации – Жерома Вальке. Сообщается, что 55-летний француз принимал участие в различных коррупционных схемах, а также не соблюдал регламент организации и нарушил целых семь статей Кодекса этики. В частности, функционер пытался реализовать теле– и медиаправа на матчи чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ниже их реальной стоимости. Как итог – аж 12-летний запрет на ведение любой футбольной деятельности.

Бензема соврал про просмотр скандальной видеозаписи Вальбуэна

Новый поворот в деле с шантажом Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Оказывается, один из участников скандала – нападающий «Реала» Карим Бензема – признался, что никакого видео в глаза не видел, хотя раньше говорилось об обратном. «Я хотел быть слишком умным. Это похоже на ситуацию, когда кто-то рассказывает о фильме, которого никогда не видел. Тяжело видеть себя на всех каналах, словно я террорист. Дело о «скандальном видео Вальбуэна» превратилось в «скандал Бензема». Мне противно», – заявил француз. Кто-нибудь хочет ему посочувствовать?

Игуаин отказался от перехода в «Челси» в январе

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин не решился уезжать в «Челси» в зимнее трансферное окно. Англичане подготовили более 40 млн фунтов за трансфер игрока, который настрелял 24 гола в 24 матчах серии А в текущем сезоне. Впрочем, сам аргентинец так и не добился от Гуса Хиддинка обещаний регулярно попадать в основной состав «синих» и не стал менять битву за «скудетто» на борьбу за место в десятке АПЛ.

Раньери указал Венгеру на забывчивость

В свете нескольких скандальных новостей Клаудио Раньери и Арсен Венгер вернули нас в мир футбола, напомнив о грядущем сражении «Лестера» против «Арсенала» небольшой пикировкой в прессе. «Рад, что у Раньери все хорошо, но зато он никогда меня не обыгрывал, и я надеюсь, что так и будет в дальнейшем», – заявил французский специалист. Итальянец в долгу не остался и в ответ на это напомнил ему, кто именно выбил «канониров» из Лиги чемпионов более десяти лет назад: «Когда я работал в «Челси», мы обыграли «Арсенал» со счетом 2:1 в четвертьфинале. Я скажу ему в воскресенье. Я помню то, что хочу помнить».

Достойный ход, синьор Раньери, теперь ждем первоклассного футбола. Остается добавить, что матч «Арсенал» – «Лестер» начнется в воскресенье, 14 февраля, в 15:00 по московскому времени.

Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой

Линекер, Манчини и другие известные игроки «Лестера», которые не были на первом месте

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Севилья Барселона ЦСКА Спартак Ростов Наполи Челси Лестер Арсенал Игуаин Гонсало Месси Лионель Бензема Карим Вальбуэна Матье Широков Роман Неймар Николич Неманья Муслин Славолюб Венгер Арсен Раньери Клаудио Эмери Унаи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
62
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+