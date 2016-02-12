Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери – лучший тренер Примеры по итогам января

    Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери, ранее работавший с московским "Спартаком", назван лучшим тренером испанской Примеры в январе.

    В первом месяце 2016 года "Севилья" под руководством 44-летнего испанца одержала победы над "Атлетиком" (2:0), "Малагой" (2:1), "Леванте" (3:1), сыграла вничью с мадридским "Атлетико" (0:0) и уступила "Гранаде" (1:2). Всего за январь, таким образом, севильцы набрали 10 очков. На данный момент после 23 туров красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 37 баллов.

    Источник: LFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11