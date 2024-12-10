Мбаппе выступил против беттинг-спонсоров в футболе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как отказывался продвигать ставки на спорт в сборной Франции.

«Ставки – это та вещь, которая разрушила жизни знакомых мне людей.

Я не получал ни евро от сборной Франции, поскольку мы не соглашались по поводу имиджевых прав и отказывались продвигать ставки на спорт и вредную еду.

Я сказал, что не собираюсь идти [на фотосессию], после чего мне позвонил Ле Гре [экс-президент Федерации французского футбола]. Я сказал ему: «Закрой рот, я не пойду». Он ответил: «Это твое обязательство».

Но потом конвенцию об имиджевых правах игроков изменили, и теперь все хорошо. Даже федерация довольна», – сказал Мбаппе.

Форвард перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе провел 21 матч, забил 11 голов, отдал 2 передачи.

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