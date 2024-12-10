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    Мбаппе выступил против беттинг-спонсоров в футболе

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как отказывался продвигать ставки на спорт в сборной Франции.

    «Ставки – это та вещь, которая разрушила жизни знакомых мне людей.

    Я не получал ни евро от сборной Франции, поскольку мы не соглашались по поводу имиджевых прав и отказывались продвигать ставки на спорт и вредную еду.

    Я сказал, что не собираюсь идти [на фотосессию], после чего мне позвонил Ле Гре [экс-президент Федерации французского футбола]. Я сказал ему: «Закрой рот, я не пойду». Он ответил: «Это твое обязательство».

    Но потом конвенцию об имиджевых правах игроков изменили, и теперь все хорошо. Даже федерация довольна», – сказал Мбаппе.

    • Форвард перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом на правах свободного агента.
    • В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе провел 21 матч, забил 11 голов, отдал 2 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: As

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    10.12.2024 15:23
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    Комментарии (2)
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    7:1
    1733835833
    я против только дичи, типа пари нн, леон-сатурн, парма-париматч и т.п.
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