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    • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), «Барселона» победила «Боруссию» (3:2)

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), «Барселона» победила «Боруссию» (3:2)

    «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов уступил на выезде «Ювентусу». Англичане опустились на 22-е место.

    В другой встрече «Барселона» оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда.

    Лига чемпионов. 6-й тур

    Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Влахович, 53; 2:0 – Маккенни, 75.

    Боруссия (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рафинья, 53; 1:1 – Гирасси, 60 (с пенальти); 1:2 – Торрес, 75; 2:2 – Гирасси, 78; 2:3 – Торрес, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 00:57
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    Комментарии (1)
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    кайрос
    1733981227
    После шести туров в ЛЧ, Мансити на 22-м месте, Реал на 20-м, ПСЖ на 25-м. Чтобы хотя бы играть в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала , надо занять место не ниже 24-го. Походу будет сенсация с вылетом кого то из грандов.
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