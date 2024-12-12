Лига чемпионов. «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), «Барселона» победила «Боруссию» (3:2)

«Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов уступил на выезде «Ювентусу». Англичане опустились на 22-е место.

В другой встрече «Барселона» оказалась сильнее «Боруссии» из Дортмунда.

Лига чемпионов. 6-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Влахович, 53; 2:0 – Маккенни, 75.

Боруссия (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рафинья, 53; 1:1 – Гирасси, 60 (с пенальти); 1:2 – Торрес, 75; 2:2 – Гирасси, 78; 2:3 – Торрес, 85.

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