Личка заявил о готовности принять Захаряна обратно в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не против вернуть полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован.

Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», – сказал Личка.

В августе Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки.

В октябре 21-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но пока не провел ни одного официального матча в сезоне.

Захарян – воспитанник «Динамо».

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