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    • Личка заявил о готовности принять Захаряна обратно в «Динамо»

    Личка заявил о готовности принять Захаряна обратно в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не против вернуть полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    «Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован.

    Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», – сказал Личка.

    • В августе Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки.
    • В октябре 21-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но пока не провел ни одного официального матча в сезоне.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    11.12.2024 17:37
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    Комментарии (4)
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    7:1
    1733928295
    ну не знаю. когда захарян был в зените - клуб его забраковал и не стал подписывать контракт, отпустив на все 4 стороны. в динамо ненадолго стрельнул. не хвича, конечно - но в европу тоже сумел уехать. и теперь не играет. хотя возраст такой, что ещё может взлететь, но вряд ли вернётся в россию.
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    Интерес
    1733930973
    На излечение и передержку?А ведь были футбольные люди(лень искать фамилии),предупреждавшие,что рано,и свё этим кончится,но мнение "мостовых-канчельскисов",вкупе с агентским,возобладало.
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